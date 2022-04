Modelo Blancarte... homenaje

Las lágrimas corrieron y colgué sin decir nada. No sabía qué. Me seguía sintiendo en orfandad. La ciudad sin él, mi generación sin él, el estadio sin él, el equipo sin él. ¿Qué había representado encontrarlo en mi vida en esos años tempranos? No fui sólo yo, fuimos una generación de jóvenes que tuvimos la fortuna de encontrarlo en el camino, en el juego de vida, en el equipo guinda, en la misma afición.

Empezamos haciendo una práctica profesional en el club Tomateros de Culiacán. Jóvenes con hambre de mundo y sin peso en la bolsa. Primer apapacho: nos consiguió vales para comer en el Chic’s de la Obregón. Entrar al restaurante y sentir el aire acondicionado cuando nuestras horas se llenaban de acalorados recorridos callejeros y traslados en camiones urbanos, era un buen augurio. De pronto nos encontrábamos en el céntrico lugar donde, además, comían los jugadores; el mismo sitio donde se producía y transmitía en vivo el esperado programa de radio. Desde esa céntrica esquina, Obregón y Madero, se avizoraba lo que sería un buen futuro profesional para los que empezábamos con él. Como recién egresados, sólo necesitábamos que alguien creyera en nosotros; él lo hizo. No sólo creyó, nos convenció a nosotros mismos de que éramos capaces; él tenía esa virtud, esa cualidad de pocos, esa bonhomía de hacer sentir bien a los demás. De dar no sólo confianza, sino hacer sentir el fraternal afecto.

No sé ahora, pero de oídas conozco lo que enfrentan los jóvenes en sus primeras experiencias profesionales. ¡Que va!, la nuestra fue un lujo estando a su lado. Empezábamos a saborear las primeras responsabilidades, y él nos confiaba; escuchaba las ideas y las supuestas maravillosas propuestas para llenar el estadio, para que volviera a ser lo que don Juan, el Chino Ley, quería: un lugar de diversión familiar. “Quiero que me llenen el estadio de gente”, eran sus palabras. Le planteábamos las ocurrencias más locas. Llenar el estadio de vida: hacer concursos, animar porristas, conseguir patrocinadores, vender anuncios, armar un espectáculo que fuera esperado cada temporada; él lo consiguió... El juego más inteligente, decía él, “no como ese en el que todos andan como locos detrás de una pelota”. Nosotros en el privilegiado dugoutviendo la jugada, aprendiendo tecnicismos. Imaginando tumultos y gradas llenas.

En esos años, nosotros despertábamos, no sólo en ese terreno, justo estábamos en la edad donde feroz te comes la vida, pero igual padeces los caprichos del amor. Cada uno cargaba su historia: novios posesivos, o celosos, o indiferentes, o inseguros o con un rumbo distinto al tuyo. Él, con vernos, sabía que algo pasaba. Nos decía que teníamos la vida por delante y que no había que detenerse mucho en eso. Así que, sin querer o queriendo, fuimos formando una familia a la par del equipo guinda. Lo estábamos logrando: la gente estaba yendo al estadio, los jugadores se integraban a la comunidad culichi; se hicieron leyendas, motes, mitos, historias. Las butacas se apartaban, las gradas se llenaban, la fiesta se estaba dando y la ciudad se unía a la porra tomatera. La algarabía se sentía por los rincones y nosotros a su lado igual nos llenábamos de orgullo. Nos hizo familia. Lloramos las alegrías y también las derrotas.

Con los años, y el éxito logrado, todos los equipos quisieron replicar el Modelo Blancarte: pasión, espectáculo, negocio, entretenimiento. Nacía la nueva era del béisbol en el país. Logró campeonatos en la LMP, en la Serie del Caribe: 46 años de trayectoria... murió de la misma edad que mi padre... Un merecido aplauso lleno de carreras y muchos jonrones, querido señor Jaime Blancarte Pimentel. El mejor equipo que él formó, lo digo sin vanagloria, fue el de mi generación.

Esa noche recibí la llamada. No pude más que sentir orfandad. Los días siguientes leí en redes lo que escribieron sobre él; coincidencias sobre su bonhomía. Mas había más de él, algo que pocos conocimos: su vena poética. Hombre de mar que quiso regresar a él. Aquí dejo un verso de la última página de su libro. Cuando yo muera / que me entierren frente al mar / en sus blancas arenas / para aún después poder ver / nacer al sol en su agonía... A dos meses de su partida, descanse en paz, desde el centro del diamante, Jaime Blancarte.

