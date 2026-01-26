‘Motown Magic’ conquista con soul, rhythm & blues la Temporada Campbell

La XVI Temporada Gordon Campbell vivió uno de sus conciertos más celebrados con “Motown Magic”, a cargo de MazAzul Band, con localidades agotadas (sold out) en el emblemático Teatro Ángela Peralta.

El lleno total confirmó el interés del público por una propuesta que rinde homenaje al soul, al rhythm & blues y al inconfundible sonido Motown.

El maestro Gordon Campbell dio la bienvenida al público y, con una frase directa que marcó el pulso de la función, exclamó: “Let’s rock”, dando paso al arranque del concierto.

Bajo la dirección de Phil Neville, fundador de MazAzul en 2003, el ensamble mostró la solidez de su reciente evolución a Big Band, ampliación que desde diciembre de 2024 ha permitido abordar arreglos más complejos y repertorios que pocas veces se escuchan en vivo. La identidad del grupo —que fusiona Mazatlán con el “azul” del blues y el soul— se manifestó con claridad en cada arreglo original.