$!Muere el pintor mazatleco Armando Nava

A lo largo de su carrera artística montó más de 30 exposiciones individuales y participó en alrededor de 50 muestras colectivas en nuestro país, los Estados Unidos y Sudamérica, tanto en galerías y museos como en el recinto del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Sinaloa.

A la par de su creación artística, el maestro Nava sostuvo una indeclinable vocación de formación y enseñanza a jóvenes creadores.

Fue director de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura del INBA en Mazatlán.

Fue merecedor de diversos reconocimientos públicos y elogiosos comentarios por parte de críticos especializados.

De él, el poeta Carlos Pellicer escribió que “es un retratista verdaderamente notable. Su conocimiento de oficio, su dibujo, le hacen un trabajador de verdadera consideración”.

Armando Nava pintó la colección de retratos de los Gobernadores de Sinaloa, 1912-1992, a solicitud expresa del Gobierno del Estado.

Fue miembro de la Asociación Mexicana de Acuarelistas, The American Society of Portrait y The Portrait Society of America.

Armando Nava en frases

“No escogí este don, se me dio”.

“Yo no me quería dedicar a la pintura, porque decían que me iba a morir de hambre”.

“Nunca he sido más feliz que cuando estoy pintando”.

“Yo empecé a pintar desde otras vidas”.