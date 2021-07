Mundos contrastantes

Belleza urbana

Uno de los síntomas de los países avanzados es que cuidan mucho la limpieza y la belleza de sus ciudades y pueblos, las ciudades más bonitas del mundo están frente al agua, sus bellos edificios de acero y cristal armonizan con la naturaleza alrededor.

Un día reflexionaba por qué Canadá era una potencia mundial parado frente a la bahía de Vancouver observando las montañas, me deleitaba ese paisaje y belleza urbana, arriba el cielo azul transparente.

De pronto una serie de ruidos profundos a los que no prestaba atención interrumpieron mi reflexión, voltee para averiguarlo, estaban enganchando vagones a un tren, la maniobra me sorprendió...

Unas barcazas transportaban cada una un vagón, lo atracaban a un riel en tierra, luego otros lo tiraban dentro y lo giraban 15° para colocarlo en la posición de la vía, el ruido que oía era al engancharlo con los otros, en menos de 30 minutos habían formado un tren de carga largo, entonces me di cuenta que esa experiencia respondía mi pregunta: un puñado de hombres lo estaban haciendo con la máxima eficiencia y sencillez de movimientos. Por eso Canadá con solo 38 millones de habitantes es un país altamente productivo y con alta calidad de vida.

Impresiona el urbanismo y sobre todo la civilidad de los canadienses, una vez que uno se familiariza con ellos se distinguen de los americanos en su manera de vestir, de caminar, en su educación y trato más abierto a todos. Nunca vi un choque urbano ni ruidos de ambulancias ni de patrullas tan comunes en los Estados Unidos, ni basura, hay drogadicción, pero es poca, Vancouver es la ciudad más opuesta a muchas de Estados Unidos y de México, nada de violencia, eso es lo normal para ellos.

Son muy exigentes para dar la licencia de conducir, prohibidísimo conducir bebido, si detectan aliento alcohólico ponen un ‘multón’ tremendo o quitan la licencia, ella es imprescindible por los inviernos rigurosos. En Vancouver las bebidas alcohólicas solo se venden en tiendas propiedad del estado con horario definido, son pocas muy bien surtidas con calidad, en los supermercados se puede encontrar algo como sidra. Y claro por eso no hay accidentes.

Ahí aprendí lo que era la puntualidad, una vez llegué 5 minutos tarde, ya habían empezado, sentí pena, siempre se empieza a la hora citada, la formalidad es fundamental.

Se toman muy en serio su trabajo, procuran no distraerse y optimizar el tiempo. Un polaco comentó por qué trabajan tan intensamente en Europa del Norte, en el invierno con 5 centímetros de hielo no puedes sembrar nada y dura unos 5 meses, entonces el hambre mata.

La Commonwealth Los países que han colonizado los ingleses todos han prosperado, la India uno de ellos, si hablas inglés te conectas con todo el mundo, por eso su importancia, nunca olvidaré que en la maestría en México un profesor empezó su clase diciéndonos “señores, international se escribe con t”. Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Kenia, Hong Kong y Shanghái, son y eran parte de los 54 países que la integran, comparten lazos históricos con el Reino Unido, buscan la cooperación en lo político y económico, y desde 1950 la pertenencia a ella no implica sumisión alguna a la corona inglesa, aunque la respetan.

¿Por qué prosperan?

Son muy respetuosos de la ley, de quien preside, aman su país, son muy ordenados, cuidan su gasto, respetan las leyes y las reglas, las colas y su turno, no molestan con fiestas ni ruidos al vecino, eso es muy delicado, prohibidísimo las burlas en la escuela; respetan su voto y aplican la ley parejo, las sanciones son serias. En Singapur la multa por tirar basura, colillas o chicles, es de $2,000 dls. la primera vez, de $ 4,000 la segunda, y de $ 10, 000 en adelante; una vez la policía llegó a una casa con un cheque significativo, la señora sorprendida preguntó: es un bono porque usted no ha cometido infracciones en un tiempo.

¿Del 3er mundo?

Lo somos en la medida en que no respetemos nuestra palabra ni al prójimo, si decimos a las 6, es a esa hora y no a las 6:30; los kilos no son de a kilo, ni los litros de gasolina. La gente se estaciona en doble fila, eso sí prende los flashers pero siguen estorbando, y nunca avisan que van a dar vuelta. ¿La seguridad? A mí no me va a pasar nada.

El gobierno simula gobernar, la gente lo sabe y solo espera que no roben demasiado, les enoja cuando roban mucho pero no saben ejercer sus derechos para impedirlo. ¿El vecino? Que aguante la música fuerte toda la noche. ¿Votar? Para qué, mejor venderlo o anularlo. ¿La violencia? Cada día mueren 100 personas y... no nos duele.

