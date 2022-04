Música en silencio de Antonio López Sáenz

Desde el día de ayer, un busto del artista Antonio López Sáenz ha sido situado en el vestíbulo del teatro Ángela Peralta, cerca de su amigo Antonio Haas, quien encabezará el rescate de dicho recinto cuando fue una ruina física.

He aquí una reflexión y al final, dos párrafos que, a invitación, realicé para una exposición conmemorativa en Casa Haas. No deje usted de ir a disfrutarla porque hay cuadros poco conocidos.

Muy pocos creadores sinaloenses han logrado con su trabajo artístico rescatar los elementos más trascendentales y definitorios de la sociedad sinaloense como el Mtro. Antonio López Sáenz. Hay en la construcción de su trabajo una búsqueda de los elementos seminales de nuestra esencia social y humana, así como de la precisión visual para encontrar el detalle justo, revelador y evocativo.

Los artistas visuales son, desde tiempos inmemoriales, cronistas y testigos más inmediatos de esa cotidianidad: el registro pictórico y escultórico del Mtro. López Sáenz nos permite llegar a escenarios y sensaciones de nuestra identidad que no siempre son accesibles a la fotografía, el video documental o la escritura misma: una imagen construida por Antonio López Sáenz no sólo es una radiografía sino que evoca

En su discurso pictórico, las raíces de sus elementos pictóricos acuden a los tonos ocres y mates en muros y calles, los cuales contrastan admirablemente con el azul intenso del cielo de Sinaloa, dentro del cual ha sabido recrear los matices de su luz solar: muy divergente a la que existe en otras regiones geográficas del país, incluso en esa misma línea del Trópico de Cáncer.

Durante una trayectoria que abarca más de 65 años desde su primera exposición, la cual fue en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el ascenso de su propuesta ha mantenido una raíz con su entorno local sublimándose en la universalidad que requieren todas las disciplinas artísticas.

Los colores terrosos del noroeste de México, las tonalidades crepusculares del firmamento y hasta el andar, postura y apostura de sus habitantes han sido re/creados en el lienzo abierto de su imaginación. No sólo es un retrato de nuestras costumbres, nuestra arquitectura y naturaleza, si no también la unión viva de todos esos elementos que forman el sustento de la identidad, la memoria y el colorido

¿De dónde proviene el viento que gira y torna en los abanicos de Antonio López Sáenz? ¿De qué lejanos balcones, celosías salpicadas de luz, herrajes de óxido o altos muros con cielo raso de estuco y madera en filigrana? Es en estos colores y estos cuerpos donde su mutismo esparce el silencio musical, evanescente en la obra de nuestro artista. De muy callada manera estos colores transportan tranquilidad, el sosiego sereno de un pincel minucioso, la revelación por la cual no pasan las horas. Esta luz reverbera en cada trazo y nos recuerda que La Ciudad irá con nosotros a donde quiera que nos marchemos o intentemos ocultarla.

Constantino Cavafis acuñó que el viaje y el regreso son una moneda al aire que siempre caen en el mismo sitio: a donde quiera que marchemos, La Ciudad nos seguirá con las huellas de nuestra vida.

Antonio López Sáenz no es un pintor de nostalgias de antiguas postales. Es alguien que con su paleta y don del dibujo puede detener el tiempo, volverlo una cerámica o un bronce flotando en el espacio intangible. No necesitamos aquí una máquina del tiempo. Basta abrir bien los ojos. Y a veces, cerrarlos, para no enceguecernos, con esta música en silencio, este escenario del lienzo y el pincel que nos reafirman que todo Mazatlán es nuestra verdadera casa.