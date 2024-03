Tendrías que haber presenciado la sutil delicadeza, el acompañamiento; traducido a mi lenguaje te juro que se profesan amor. Un ritual de dos, no más. Insinuante llegó un tercero. Las alas del macho se englobaron y pintado de furia se lanzó al ataque. Lejos, se fue, ahuyentó al intruso. Volvió con ella. Caminó por el borde... marcaba la línea. De nuevo voló. Cada palito, cada minucia para el nido la recibía directo del pico del macho que se posaba sobre ella y así, montado, se inclinaba y dejaba en su pico la ornamenta para terminar el refugio. Al principio lo hicieron los dos, él la acompañó en sus cuatro días de vueltas, en los otros dos de supervisión de ventana: suficiente luz, sol, sombra, espacio para levantar vuelo, seguridad sin riesgo al precipicio... punto final.

Sucedió. Fui a la ventana y había un hermoso huevo blanco. Sonreí. Pensé en la misma risa de Rosario cuando, traviesa, le respondía por teléfono a su hijo, quien siempre le preguntaba: ¿qué comiste?, ya la tenía harta con lo mismo todos los días y con la retahíla que le soltaba éste porque justo eso que había comido le hacía daño. A sugerencia mía hizo una lista de cosas permitidas y la pegó al lado del teléfono, “cuando le llame responda lo primero que lea en la lista”. La primera vez que lo hizo, contundente, su vástago quedó tan satisfecho que cada vez que escuchaba el ring ring, caminada presurosa y sonriente levantaba el auricular; gozaba con su mentirilla. Así fui yo esa mañana cuando lo vi allí, depositado y sereno esperando salir a la vida.

Se posó y durante una semana no la vi alejarse. Igual que yo en la misma espera. Aquietada. Olvidando pretéritos, gorjeando presentes. Nuestras presencias se fueron comulgando; ella pletórica, yo satisfecha. Pasaba a su lado y nos veíamos sin sospecha. Parecía que al igual que yo, ella conocía mi espera, más no sabía cómo afirmar lo que yo sabía. Le dije que su quietud me consolaba, que no era necesario pronunciar detalles. “Los motivos, sólo Dios, él y yo sabemos”, leí al final del capítulo. Continué y terminé el libro. Ella me seguía observando. La colmaban todos los tiempos del mundo. Cielos, vientos, árboles y montañas quedaban suspendidos en ella. Sólo ese momento, posadita en mi ventana, solas ella y yo resguardábamos los secretos gestivos. En unos días un nuevo pajarito se asomó a la vida.