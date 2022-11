Cuando mi pelo se ha pintado de pureza

y el tiempo se alimentó de mi piel

y ha dejado manchas en las manos

manos con olor a rosas

florecidas en los lirios de tu cuerpo.

No, por favor no me tomes ahora

cuando la gravedad hizo de las suyas

y el traje de baño

no le va bien a mi cintura.

Cuando ya los párpados se enciman

en la mirada caída

y los movimientos lentos y cortos

dejan poca huella en el camino.

Por favor ya no me tomes

y menos ahora

cuando el espejo ya no es indispensable

porque el tiempo le ganó la batalla.

Por favor, ahora,

aprendamos a vivir en compañía.