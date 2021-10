No quiero que me digas. Estoy cansado, me siento viejo. No quiero que me digas que he cambiado con el tiempo que soy vaso de agua vacío en su interior no quiero que me digas que soy paloma sin alas que los sueños ya no sirven para alcanzar el cielo, ya no quiero que preguntes preguntas sin respuesta que murieron machacadas letra por letra, ya no quiero ser compañera de invierno vestida de tardes grises y lluvia que hace charcos en las calles andadas, ya no quiero eso ya no quiero nada ni ser un crucigrama que puedas resolver. Ya no quiero que me digas que no somos los que somos que somos inventados que vamos a la deriva en el fuego que se aviva y se apaga con el agua, solo quiero que sonriendo no te diga, ni me digas nunca adiós.

