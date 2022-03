Nostalgia por la vieja fotografía

¿Cuándo fue la última vez que usted accedió a una casa de visita y le pusieron un álbum fotográfico para que se entretuviera o fuera comentándolo, paso paso, con sus felices anfitriones?

Antes uno entraba a las casas y era de rigor una foto grande del galán de la familia, no pocas veces en marco de madera, junto al reloj con forma de sol o los certificados escolares enmarcados.

Eran como un minisalón de la fama de los residentes y a veces presenciábamos a varios integrantes eternizados con sus sacos a la José Luis Perales o con la gorguera de encaje de Mauricio Garcés. Las modas del pasado quedaban petrificadas en el recibidor de toda vivienda que se precisase de bien decorada.

También había cubos de plásticos con fotos, álbumes envueltos en tela floripondia y demás cosas que ya se llevo el huracán del Facebook. Hoy los fantasmas ya reascendieron a su condición natural en el ciber espacio.

Y no olvidemos esos retratos montados en madera, donde por una necesidad simbólica uno podía agarrar la única foto de la licencia de un familiar y montar el rostro en una especie de armazón barnizado, con forma de saco y corbata, para que la imagen tuviese una dignidad a veces perturbadora.

Si había una boda reciente o unos 15 años, era de rigor que la anfitriona sacase para las visitas los álbumes color pastel o rosa con los grandes momentos de la fiesta.

Era grato recrear esa situación, con anécdotas posteriores, sin esperar que se ofendiera el espectador de las imágenes detenidas si no había sido requerido para dicho festejo.

“Te dejamos recado en casa de tu mamá para que fueras a la misa para darte ahí tu pase, pero no llegaste. De lo que te perdiste”. Si ellos no podían invitarte y tu no querías ir, eso no era motivo de conflicto, como ahora que se dejan de hablar por tonteras de Facebook.

¡Qué bonitos tiempos en que uno podía ser ilocalizable y aparecer y reaparecer socialmente a voluntad, dejando solo una mueca, como el gato de Cheshire en Alicia en el delirante país de las maravillas!

La fantasmal fotografía digital se borra en el tiempo. Ya perdimos la emoción de dejar el rollo en De Llano e ir días después y ver las fotos emocionados, sacándolas del sobre, una a una, ahí en el mostrador o a veces en la calle, para que no nos vieran reírnos como tontos los otros clientes.

¿Y cuándo fue la última vez que usted se presentó formalmente en un estudio fotográfico? Antes ir a un sitio así, era como visitar a un mago o a un alquimista. Hasta los olores de los químicos se percibían como la evidencia de que atravesábamos una cortina en el tiempo.

Hace poco escombré en la cochera y encontré una botella de plástico de HC 110, un producto para revelar en blanco y negro que se quedó ahí congelado en el tiempo. Estudié un semestre de fotografía en la carrera... justamente cuando empezó el auge de laboratorios y ya no fue necesario revelar con tinieblas, foco rojo y uñas manchadas.

En esos no tan del todo felices tiempos, para ser fotógrafo en Mazatlán había que estar afiliado a la CTM y así los laboratorios te concedían el precio profesional.

Varias amigas de mi salón tuvieron que afiliarse a dicha central obrera hasta que llegó un grupo sonorense de laboratorios fotográficos que empezó a otorgar el descuento a los profesionales, sin necesidad de que se identificaron como afiliados al PRI o a cualquier otra organización de beneficencia.

Algunos fotógrafos nos dijeron que hiciéramos consumo en ese nuevo grupo porque los precios estaban bajando gracias a esa competencia y ya el oficio no era coto de unos cuantos negocios locales y vivales políticos. (También era requisito ser de esa mafia para tomar fotos en las primarias).

“Lo que se dice una pareja en la intimidad de la noche no queda registrado en historia alguna, porque sólo tenemos acceso a la historia diurna de los hombres”, decía Svetlana Alexiévich.

Algo similar ha pasado con las conversaciones sobre la vieja fotografía.

Juan José Rodríguez