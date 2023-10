“Para mí escribir ha sido un reto y a mí me gustan mucho los retos aunque a veces son frustrantes”, expresó emocionada Fanny Orrantia Dworak durante la presentación de su novela “Estela”, editada por el Instituto Sinaloense de Cultura.

Rodeada de un amplio pública, algunos ya habían leído el libro, compuesto por lectores, familiares y amigos, la novel escritora mazatleca confesó que nunca pensó que su obra sería elegida para ser editada y publicada por el Instituto Sinaloense de Cultura.

“La verdad es que nunca pensé que fueran a publicarme un libro a mí que soy una cincuentona, ama de casa, con una vida apacible, me dio mucha alegría sobretodo por una razón, porque escribir es una acción solitaria, entonces este es el momento en que lo puedo compartir con las personas que viven conmigo, mi hija Lucía y mi marido”, enfatizó.

La autora destacó que le genera emoción poder compartir lo que tanto disfruta y que su familia vea que hay algo en concreto, como resultado de esas horas que se encierra en su cuarto para escribir todos los días.

“Que vean algo concreto de lo que yo escribí”, enfatizó durante la presentación de su libro que coincidió con la celebración del 19 aniversario de la librería La Casa del Caracol, por lo que esa noche el júbilo fue doble.

Fanny Orrantia fue presentada por Laura Medina, quien dirige desde su creación La Casa del Caracol, que además de clubes de lectura ha formado una nueva generación de lectores que empezaron en sus talleres desde niños y hoy ya son adultos jóvenes interesados en la literatura.

“Primero voy a agradecer al Instituto de Cultura, a Raúl Rico que siempre ha tenido fe en este proyecto, al ISIC por supuesto”, dijo la promotora cultural al iniciar su participación en la presentación de “Estela” para luego referirse a su autora.

“Fanny sabe que escribir un libro además de disciplina, requiere mucha voluntad, estudiar, leer, tomar un taller para aprender a narrar requiere de muchas cosas, paciencia, dedicación, tiempo para empezar hacer las cosas bien, escribir es un compromiso que no todos podemos cumplir”, mencionó.

Luego dejó el micrófono a la escritora de “Estela” para que hablara de su gusto por la lectura y por el estudio.

“Yo pudiera ser una eterna estudiante, yo sería feliz estudiando todo el tiempo, entonces el taller (de escritura creativa), tiene esas dos cosas, es un reto y es aprendizaje y la verdad las dos cosas me quedaron como anillo al dedo, ahora estoy más interesada por la lectura, estudio un poquito lo que leo precisamente para poder generar mejores textos”, dijo.

Al hablar sobre el origen de “Estela”, presentada en el marco del Festival Cultural Mazatlán 2023, Fanny Orrantia externó que la novela comenzó con una imagen en su mente y cuando llegó el momento de tener que escribir un nuevo texto, en su cabeza vio a dos amantes despidiéndose en la madrugada sin saber que se volverían a ver.

“Y a mi esa imagen poco original me tenía muy entusiasmada porque tenía el misterio de que yo no sabía lo que había antes ni después de esta historia, lo iba descubriendo al paso de que iba yo escribiendo y pues es como hacer un viaje a un lugar desconocido, eso me tenía muy entusiasmada”.

Ante decenas de lectores Orrantia aclaró que los personajes de su historia no son parientes, ni sus amigos y tampoco reflejan su vida aunque la novela se desarrolla en Mazatlán. Respecto al nombre dijo haber elegido “Estela” porque le gusta su sonoridad y la estética al escribirlo sin h.

También habló de la fase de organización y planeación (de un libro) que puede generar frustración, pues si compara la idea original que tenía con lo publicado se puede decir que el cascarón ahí está.

“Sigue el mismo triángulo amoroso, tenemos a Estela que era una mujer casada; Hernán que era un hombre soltero, divorciado y a otro hombre que era amigo de los dos”.

Durante la presentación de la novela la autora compartió cómo fue el proceso de creación y aclaró que a Estela nunca la consideró como narradora porque quería que conservara ese halo de misterio, quería que el lector leyera el texto y que se imaginara los motivos que tenía Estela para actuar como actuaba, o para no actuar como lo hizo en muchas ocasiones en el texto. Que cada lector le diera su interpretación.

Durante su disertación Orrantia Dworak compartió que escribe de manera formal y constante desde hace siete años y pertenece a un taller de escritura creativa que dirige el maestro Mario González Suárez, quien la acompañó durante la presentación de su ópera prima.

Una ronda de preguntas y respuestas selló esta noche tan entrañable para la autora de “Estela” quien estuvo acompañada por su esposo Rafael Dominguez Kelly y su hija Lucía, entre otros invitados especiales.