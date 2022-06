Óscar Gómez presentará ‘Historias de Ayer’ en el Teatro Ángela Peralta

“Desde niño he cantado, pero a los 20 años inicié mi carrera de cantante profesional, estoy cumpliendo 30 de carrera, pero anteriormente cantaba de aficionado en festivales, en escuelas, en la Hora Municipal con Jorge Cordero, y entré al Teatro a los 20 años, ahí estuvo ocho años y egresé para cantar música popular, que era lo que yo cantaba antes de entrar al Coro y además música lírica”, explica.

“He tenido muy bonitas experiencias, muy bonitos frutos que me ha dado cantar música lírica; he hecho conciertos en algunas partes, me ha tocado hacer conciertos en algunos teatros, de igual forma he cantado con mariachi, trato de darle versatilidad a mi carrera, me gustan muchos estilos, cantó balada, boleros, con mariachi, me gusta muchísimo, la banda, no todo, pero si lo tradicional y obviamente la ópera”.

El concierto se tiene previsto para este viernes 24 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

“En el concierto habrá temas cómo Perdóname y Jamás, de Camilo Sexto; La nave del olvido y Si me dejas ahora, de José José; de Emmanuel viene Toda la vida y Al final; de Luis Miguel viene en el programa Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el Sol; de Roberto Carlos viene Amantes a la antigua; de Roberto Jordán viene No se ha dado cuenta, que es un tema de Juan Gabriel, son 17 o 18 joyas hermosísimas, que le va a dar vida la Orquesta del Teatro Ángela Peralta y El Coro del Ángela Peralta, esa es la novedad”, comentó.

“Yo me adaptó a cada género, respeto los géneros, en mi caso yo he trabajado mucho mi técnica para cantar lo que es la ópera, con técnica netamente operística y cantar la música popular, trató de adaptarme a cada estilo de música que interpretó, entonces, en este concierto no van a escuchar a Óscar Gómez tenor cantando este tipo de canciones con una técnica de ópera, claro tengo una técnica para cantar ese tipo de canciones, pero no se va a escuchar operístico, habrá momentos en que sí se podrán aplicar algunas cosas, pero sin excederme”, anunció.

La invitación es abierta para todo público, y los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro a precio de 250 pesos orquesta, 200 pesos primer balcón y 100 pesos segundo y tercer balcón.

PARA AGENDAR

Función: Historias de Ayer

Días: 24 de junio

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 20:00 horas

Costo del boleto: 250 pesos (orquesta), 150 pesos (primer balcón) y 100 pesos (segundo y tercer balcón).

Informes: Al 669 982 4446