Paciencia política y paciencia con la política

Vienen días duros y complejos para quienes hacen de la política el centro de sus vidas. Y también para los que estamos en torno a ellos.

Hablo lo mismo del tranquilo analista de café, los sudorosos candidatos en campaña y sus familias, o los ciudadanos de a pie que con su voto anónimo pueden erigir o redirigir la oscilante pirámide social.

La permanente mutación social que vivimos nos pone de frente a diario con los tropiezos de una identidad cívica que no se acaba de definir.

Tiempos para algunos osados jugadores sociales de correr riesgos... Y viven en una penumbra moral algunos de nuestros conciudadanos que ven las campañas electorales como vehículo de ascenso o simple movilidad social.

El proceso electoral para mucha gente bastante elemental - cualquiera que sea su formación y procedencia- es la promesa de una abstracta felicidad.

“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un sólo instante”, decía Oscar Wilde.

El problema de la política sinaloense es que viene de una cultura muy antigua todavía aliada con la magia y diferentes formas de violencia.

Les encanta decir que “No hay carnaval sin mitote” pero nadie dice algo parecido con el torrente de mentiras y calumnias de las mascaradas previas a los comicios.

No es que seamos un puerto muy mitotero: simplemente aquí la gente está mas cerca de las consecuencias de sus actos que en las grandes ciudades y todos nos damos cuenta.

Violencia verbal, social y sicológica que, este año, según las denuncias de algunos candidatos, se están pasando en amenaza a las calles y las plazas.

El poder que la política le da a las leyes y a las palabras, aquí tiene que gritarse, si no con acciones y música de banda, con la estruendosa parafernalia de sus posesiones recientes.

En el Siglo II después de Cristo, el conferencista y humorista Luciano de Samósata, un sirio que hablaba un dialecto derivado del arameo y redactaba en griego, mencionado por Borges en El Aleph, escribió lo siguiente: “No es cosa insignificante y sencilla la calumnia: requiere gran destreza, no poca astucia, y cierto grado de precisión; no causaría tantos males de no producirse con cierta verosimilitud, ni triunfaría sobre la verdad frente al auditorio”. Como dice un viejo proverbio, “todos somos el malo en alguna historia mal contada”. Y como afirma otro añejo adagio, “quien juzga tu vida y predispone a otros en tu contra, no es feliz con su propia vida.

La influencia nefasta de las redes sociales radica en la implacable reducción de una realidad a su aspecto puramente político y, en la reducción de este mismo aspecto, a lo que tiene de ejemplarmente negativo. Me niego a perdonar esta reducción con el pretexto de que es una herramienta útil como propaganda en la lucha contra el mal totalitario. Nuestros abuelos no tenían esa aliada capaz de zanjar la censura.

Creo que este mal es precisamente la reducción de la vida a la política y de la política a la propaganda. Hoy, no solo hay razonar el voto: es hora de razonar todo el proceso y aprender a ser tolerantes con quien piense diferente. Eso el principio y el fin de toda sociedad.