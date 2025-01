Para recuperar la libertad

1) Para saber

Se dice que la esperanza es como el sol, pues arroja todas las sombras detrás de nosotros. Este año que el Papa Francisco ha declarado jubilar, tiene como tema precisamente: la esperanza. Cada miércoles son las Audiencias generales del Papa, pero en este año además inició unas Audiencias Jubilares los sábados “para acoger y abrazar a todos aquellos que de tantas partes del mundo llegan a Roma a buscar, como peregrinos de esperanza, un nuevo comienzo”, dice el Papa.

El Jubileo significa un nuevo comenzar, la posibilidad para todos de volver a partir desde Dios. Así, con el Jubileo se nos invita a comenzar una nueva etapa, a recomenzar nuestro caminar hacia la vida eterna.

2) Para pensar

La influencer y aristócrata Ana Finat, descendiente de San Francisco de Borja, publicó el relato de su conversión. Recuerda que de joven se alejó mucho de Dios, era muy rebelde, como muchos jóvenes de su edad. Comenzó a fumar droga, a beber alcohol y vivir un desorden sexual, que la llevó a vivir un embarazo inesperado a sus 20 años. Por fortuna, no cayó en la tentación del aborto: “Nunca me planteé abortar. Aunque el embarazo me dio angustia... Para mí fue un regalo”, expone. “Yo estaba totalmente metida en las redes sociales, con su vanagloria, su egoísmo... Estaba en la clave de yo: Soy yo primero y después todo lo demás”. Pero ese estilo mundano de vivir no colmaba sus aspiraciones más profundas. Fue a partir de un retiro espiritual que pasó de la mundanidad y del miedo a Dios a recuperar la libertad confiando en su misericordia: “el amor de Cristo me liberó de las cadenas del mundo... Lo único que te hace parar, porque de verdad te llena, es Cristo”.

Finat explica que comprendió que “abandonar todas tus preocupaciones, todas tus angustias y confiar en Dios da una libertad inmensa; saber que hay alguien superior que te está cuidando, que te quiere como un Padre, como el mejor padre, que no se separa de ti, abandonarte al Espíritu Santo... todo eso da muchísima libertad”.

Tampoco fue fácil cambiar de vida, porque sus más allegados “no entendían absolutamente nada”, pero cuando vieron que lo que estaba viviendo la llevaba a ser mejor con ellos, a quererles más... quedaron encantados. Desde su conversión, Ana Finat se ha involucrado en apostolados, que fomentan las oraciones de alabanza y que acogen a personas necesitadas.

3) Para vivir

La esperanza es una virtud teologal. La etimología de “virtud”, se remonta al latín “virtus”, que significa “fuerza”. Por ello la esperanza es una fuerza, pero al ser teologal, significa que esa fuerza proviene de Dios. De ahí la necesidad de pedirla. Por esto nos hacemos peregrinos: vamos a pedir un don, para volver a partir por el camino de la vida.

Así como la gente acudía con el deseo de un nuevo comenzar a San Juan Bautista, quien aun en medio de persecuciones supo indicar el verdadero camino de la conversión y la vida en Cristo. Ahora el Jubileo nos ayuda en esto: Entrar por la Puerta Santa es un volver a comenzar. El Papa nos invita a preguntarnos: ¿llevo dentro de mí un sincero deseo de volver a comenzar? Que aprovechemos este año Jubilar para recomenzar en nuestro empeño de convertirnos a Dios.