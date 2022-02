$!Patricia Carrillo Collard presenta en Mazatlán su libro ‘Un modo de estar sobre la tierra’

“Estos cuentos yo los escribí de voltear a mi alrededor hoy en día, cuentos basados en lo que vi, en lo que viví, o en lo que me tocó ver de otras mujeres. Algo que me gusta explorar en mis cuentos es que me gusta retratar las cosas cotidianas, de esos detalles que pueden causar a veces daños y que no nos dábamos cuenta y me gusta mucho ver cómo las personas pueden empatizar con la vida de otras personas, es dar este espacio a que uno de vea en esas historia”.

Unos de los capítulo se titula Manual para las hijas de una reina de belleza.

“En uno de los capítulos ahí se vio totalmente mazatleca, por el hecho de que tengas una madre que tiene que ver con esas cuestiones, dice mucho”, comentó en la presentación Laura Medina, haciendo alusión a que la escritora es hija de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de 1956, Jannette Collard.

“De todo hay que hablar, del corto corto, largo largo, cómo les digo son vivencia que son protagonizadas por muchas mujeres”, afirmó.

Los asistentes a la presentación de este libro, que puede ser adquirido en el Centro Cultural Multiversidad, tuvieron oportunidad de entablar conversación con la autora, quien amablemente respondió dudas y firmó los libros que adquirieron en la velada.

Libros de la autora

Encrucijada (2016)

Aventuras de una nube (2017)

Nadie que me comprenda (2018)

Unos papás de verdad (2019)

Amigo Virtual (2021)

Un modo de estar sobre la tierra (2021)