Elsa Cross es poeta, traductora literaria y ensayista, además de maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Filosofía y Letras es profesora titular de filosofía de la religión

En la velada, además de los jurados del Premio Mazatlán de Literatura, los tambien escritores Juan José Rodriguez, Braulio Peralta y Eve Gil, estuvo presente Iván Tostado Ramírez, vicerrector de la UAS en la Zona Sur, quien felicitó la obra ganadora del galardón porteño a las letras que forma parte de la máxima fiesta local, el Carnaval Internacional de Mazatlán.

”Estoy muy contenta de estar en Mazatlán, nada más de ver el mar, es maravilloso, vine hace como 30 años y no había vuelto, y esta preciosa la ciudad; fue una sorpresa total obtener este premio porque de otros premios si tenía idea de que los iba a recibir o lo que fuera, y de este ninguna y si fue una completa sorpresa y me da mucho gusto, y agradezco al jurado y a todo la gente que tiene confianza en mi trabajo”, comentó.

Isla Negra señaló fue un libro que surgió a partir de varios poemas que fue escribiendo a partir del 2017, que los fue agrupado porque tenía una comunidad de temas y que quería ella que formaran una misma unidad, y que se integraran en un libro.

En este libro el lector se podrá encontrar poemas que tratan de personas importantes en el mundo.

”El lector se encontrarán en este libro sobre poemas que tratan sobre obras de artes, por ejemplo algunas griegas, principalmente hay un par de ellas sobre la diosa Atenea, también hay un poema sobre María Sabina, por ejemplo, y el poema parte de una fotografía de ella que esta en un libro de un fotógrafo italiano que la conoció a ella y que se fascinó mucho con ella”.

Como ensayista y académica dijo que la poesía le ayuda a enriquecer sus textos de clases.

”La poesía también me da cierta perspectiva de repente acerca de muchas cosas, de mis temas de clases, y esto me permite ampliarlo, enriquecerlo, ir más allá de lo estrictamente académica, creo que especialmente ahora en que la academia se ha vuelto rutinaria, tan seca, tan estrecha de mente, yo he visto que está terminando a muchos jóvenes que tienen más imaginación, más creatividad, que tienen que seguir en el cuadrito que les permite la academia, entonces es muy triste porque creo que se está perdiendo eso justamente, la creatividad, profundidad, para obligarlos a producir como en serie, una serie de ensayos que les van a contar para sus propósitos, pero que no los están dejando desarrollarse, no les permiten desarrollar un pensamiento crítico que es algo fundamental y que necesitamos mucho en este País en todos los niveles”, comentó.

En la velada, Braulio Peralta y Eve Gil, además de Cross leyeron algunos poemas del poemario ganador para deleite de los ahí presentes.

Entre los poemas que se leyeron en la velada fueron Memoria del 68,

Vino, Luz e Isla Negra, nombre que lleva el poemario y que trata sobre la casa de Pablo Neruda, de quien aseguró fue un poeta muy importante en su vida desde los 15 años.

”A los 15 años Neruda me abrió un mundo, uno que no conocía; para mí fue muy formativo, al igual que otros poetas”, dijo.

Es así, como Elsa Cross se suma a la lista de ganadores de este premio como David Toscana, Carlos Fuentes, Enrique Serna, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Fernando del Paso, Carlos Monsivais, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, José Agustín , Juan Villoro, Jorge Volpi y Jaime Labastida, entre otros.