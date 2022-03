$!Presenta Marco Antonio Tirado su libro Poesía Cruda

Una velada donde el lenguaje de la poesía es el erotismo y la pasión se vivió la noche del este miércoles en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Multiversidad, con la presentación del libro “Poesía Cruda”, del escritor Marco Antonio Tirado.

El artista, quien presentó por primera vez este libro, estuvo acompañado por el promotor cultural Raúl Rico González y el también escritor Juan José Rodríguez, quienes explicaron un poco sobre el texto, el cual contiene alrededor de 60 poesías donde el erotismo es uno de los elementos principales.

Juan José Rodríguez

“La poesía es una búsqueda de la rima natural, razonante, cotidiana, esa que al lector le llega más directamente, y así es como Marco Antonio escribe este libro, es una rima sonante que gusta, y en la cual pone en evidencias sus emociones, ahora sí como quien dice, la poesía es de quien la trabaja y de quien la necesita”, comenta Juan José Rodríguez.

Por su parte, Raúl Rico González, quien conoce a “Toto”, como cariñosamente le dicen al escritor, desde jóvenes, expresó que la esencia del autor está ahí plasmada, en la pasión con lo que hace las cosas. “El libro está bien hecho, tiene esa intención muy de Toto, es un libro movidito y tienes esas partes, esos recovecos más profundos y el manejo del erotismo que tiene es una serie de mitad urbana, mitad campirano, tiene una serie de palabras que vamos encontrando y que fluye y se entiende perfectamente, muy amenamente está la pasión, la regionalidad y lo contemporáneo, y ver todos esos elementos juntos es maravilloso”, comentó Rico González.

El mismo, Rico González aprovechó la velada para exclamar algunos fragmentos del libro del autor, de una manera muy entonada y amena, pesé al erotismo que contenían algunos poemas, y que a manera de broma cuando terminaba uno, le decía a Marco Antonio ahí están tus nietos, refiriéndose a las palabras eróticas que utiliza el autor en sus poemas. A su vez, el escritor, quien también es músico, compositor y activista, hizo uso de la palabra para declamar algunas poesías de otros autores y un capítulo de su libro llamado, Mujer extraordinaria, lo que arrancó el aplauso de los presentes.

Marco Antonio Tirado agradeció la asistencia del público, así como también comentó que aprovechó esta pandemia que surgió por el Covid-19 para escribir este libro. “El libro Poesía Cruda, que es el título, ¿por qué ese título?, porque quise decir con eso que los textos poéticos que se intentaron escribir tú los puedes modificar si quieres, no son rígidos, o sea, quítale, ponle, si no le gusta una palabra se puede quitar, por eso es Poesía Cruda, no está cocinada, cocínala a tu gusto; hay poemas eróticos, de agradecimiento a la vida, a la mujer, a tu compañera, a la mujer en general, y que de una forma u otra contribuyen a que nos inspiremos”, dijo. “Es el primer libro que presento y son alrededor de 60 poemas. Tengo textos como para dos o tres textos más que probablemente podamos seguir haciendo para abrir este espacio cultural; hay que invitar a nuestros colegas a que abramos espacios culturales de este tipo que nos están robando otro tipo de movimientos musicales, y queremos recuperar terrenos y vamos por ello”, explicó. Olga María Enciso, directora del Centro Cultura Multiversidad y anfitriona del evento, expresó su satisfacción al ver el genuino interés de los mazatlecos por la historia. Portada La portada del libro es un cuadro de su hermano Carlos Tirado, que es un artista plástico que prestó su imagen. Adquisición El libro Poesía Cruda se puede adquirir en el Centro Cultural Multiversidad.

“Los textos poéticos que se intentaron escribir tú los puedes modificar si quieres, no son rígidos, o sea, quítale, ponle, si no le gusta una palabra se puede quitar, por eso es Poesía Cruda, no está cocinada, cocínala a tu gusto”.