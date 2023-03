Sus presentaciones han sido en el Vaticano, en el Watburg Festival Meets Castle Conciertos Neuschwanstein, Concierto de Cueva de Hielo Dachstein Hohle, la Semana del Latón Italiano en Florencia, en el Apollon Temple Side de Turquia, en el Festival Internacional de Música Cesky Krumlov y una gira por Japón bajo en nombre de Otto Sauter & Ten of the Best entre otros.

Su vida lo ha llevado a conocer y convivir con personajes como Ray Charles y el Papa Juan Pablo II, así como con Roger Waters, Montserrat Caballé, Mikis Theodorakis compositor de la Danza de Zorba el griego, José Carreras, Bobby Mcferrin, Elena Bashkirova, Muhai Tang, Marcello Viotti, Zubin Metha, Daniel Baremboim, Edita Gruberová y más.

“Como músico, como profesional, a eso se dedica un intérprete, un instrumentista, a demostrar o hacer sentir a los demás lo que está sintiendo, y por eso es que hago este tipo de actividades, para compartir lo que estoy sintiendo, y unirse al lamento de la persona, por ejemplo después de la guerra de los Balcanes en Croacia, me invitaron a tocar unos conciertos como parte del proceso de paz, me pidieron tocar el Réquiem de Mozart para todos los que habían fallecido, y después tocar piezas para trompeta que eran un poco más festivas, entonces era extraño”, compartió Sauter sobre su espectáculo.

“Posterior a esto estuve cinco días llorando sin parar, debido a la situación por la cual estaba atravesando Croacia. Fue verdaderamente fuerte interpretar ese concierto, he tocado en el funeral de mi mamá, en el funeral de mi papá y es algo muy doloroso, tengo que estar muy concentrado y tengo que estar verdaderamente sintiéndolo para poder compartirlo.También he tocado durante mi boda...¡Contrastante! Sí, contrastante (carcajea) tuve que tocar muy bien para que mi esposa me diera el sí y aceptara el anillo”.

La cita

Es este viernes 10 de marzo, a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta junto a la Camerata Mazatlán. Boletos disponibles en la taquilla $300.00 $250.00 $200 y $150.00.