Presentan el libro Travesías, del poeta Refugio Salazar

En la Casa de la Cultura de la UAS, en Culiacán, se presentó la más reciente obra ‘Travesías’, del poeta Refugio Salazar, originario de Zacatecas y avecindado en Culiacán.

Durante la presentación del libro estuvo acompañado del director de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes, el poeta Víctor Luna y la investigadora universitaria Laura Verdugo.

“En realidad escribo versos plagiados de vida, me inspiro en los de la calle, el barrio, los tianguis, en los enamorados, los borrachos, los menesterosos, porque lo que deseo es que mis versos tengan una pizca de la existencia que pocos ven”, compartió.

“En travesías sólo tenía hambre de vida, de poesía, en penas fluí y quiero que sepan que mientras exista el poeta, la mujer nunca dejará de esplender, mientras exista tendremos algo de felicidad, aquí, hoy les voy a confesar que un día, a la poesía le dije, yo no pedí que me obsesionaras, tu amor es hiedra, espina, revolver que no acaba conmigo”.

Verdugo Montoya detalló que Refugio Salazar era apenas un niño cuando llegó a Culiacán procedente del estado de Zacatecas. “Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, fue su primera lectura; tiempo después quedó atrapado en el auto exilio de conocerse desde un nuevo lenguaje, aislado de los ruidos del espectáculo y del consumo, creó distancia para poner las cosas en perspectiva”, dijo.

“Se ancló en su soledad para poder sentir, para poder escribir, para poder describirse, el libro que lanza Refugio al lago de los lectores reúne poemas tomados de revistas, de suplementos culturales, de y de libros publicados entre 1987 y 2022, los textos no fueron ordenados cronológicamente sino por temas en siete secciones, así, que en sus páginas conviven de manera indistinta textos escritos en diferentes épocas”.

Por su parte Víctor Luna reconoció su labor con respecto a la promoción de la lectura y poesía en las preparatorias universitarias es muy importante y se ha encargado de crear un gusto poético en varias generaciones de jóvenes bachilleres.

“A la par de su formación de poeta ha cultivado una forma de docencia irreverente que ha hecho de él una figura muy estimada por gran cantidad de sus ex alumnos”.