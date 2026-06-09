Presentan en Culiacán el libro ‘Música de Mariposas’, de Maribel Valdez

La mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura desde hace más de 25 años, Maribel Valdez, presentó en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Lectura su primer libro, Música de mariposas, dedicado a las infancias y juventudes.

La acompañaron en los comentarios, Jael Álvarez, coordinadora Estatal del Programa Alas y Raíces; Gabriela Valderrain, cronista y Juan Esmerio Navarro, editor y escritor.

Además, recibió un reconocimiento del Isic, que fue entregado por Isaac Esparragoza Guerra, director de Bibliotecas y Salas de Lectura y Raúl Francisco Quiroz, Enlace Estatal del Programa Nacional Salas de Lectura.

La historia está inspirada en las tradiciones mayo-yoremes, la música ritual de pascolas y judíos y de los recuerdos que la autora guarda de su infancia en las semanas santas tradicionales de los pueblos originarios del norte de Sinaloa.

Entre recuerdo de la infancia y homenaje a las tradiciones

Ante un público compuesto por mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura, promotores culturales, amigos y público general, el libro llegó a la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.

Maribel Valdez explico que de pequeña sus padres la llevan a la ver las danzas yoremes y recuerda los sonidos que emitían los tenábaris, esa es la música de las mariposas.

Dijo que la historia la tuvo guardada, hasta que se atrevió a publicarla también en recuerdo a su fallecido esposo, quien siempre confió en ella y la apoyó en sus labores de promoción de lectura, tarea a la que ha estado dedicada toda su vida.

Pidió a los niños y jóvenes atreverse a conocer la historia y a dejarse envolver por la magia de la lectura, no solo la de este libro, sino toda que produce la literatura.

Los comentaristas analizaron el universo de Yubi, el niño personaje del cuento que durante sus vacaciones visita a sus abuelos en San Miguel Zapotitlán y emprende un viaje de descubrimiento por las raíces de su comunidad.