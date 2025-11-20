Presentarán una mirada artística al Arroyo de los Jabalines, en el Museo de Arte de Mazatlán

“El Arroyo”, un proyecto interdisciplinario desarrollado por Fernando Alarriba y Edén Martínez, que invita a redescubrir uno de los ecosistemas más importantes y menos visibles de la ciudad: el Arroyo de los Jabalines, se presentará el jueves 27 de noviembre, a las 17:30 horas en la sala audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

A lo largo de más de 12 kilómetros, este cuerpo de agua atraviesa Mazatlán de norte a sur, resistiendo décadas de expansión urbana que implicaron la desaparición de lagunas, marismas y otros humedales. Pese a ello, el arroyo permanece vivo: alberga especies, historias y formas de habitar que coexisten con la ciudad contemporánea.

“El Arroyo” es, al mismo tiempo, una celebración y una reflexión: una mirada sensible hacia las especies incluida la humana que crecen, se adaptan y luchan por sobrevivir en este entorno tensionado por el crecimiento urbano.

El proyecto propone extender la idea que comúnmente se tiene de Mazatlán, una ciudad que dejó hace tiempo de definirse solo por su relación con el mar, para integrar otros territorios donde se están configurando nuevos imaginarios, símbolos e identidades.

Porque, si bien pensar en Mazatlán conduce inevitablemente al mar, entenderlo plenamente quizá exige mirar también hacia su arroyo.

Sobre los creadores

Fernando Alarriba nació en Mazatlán (1983), es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, con especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales por la UAM Iztapalapa.

En 2013, el Fondo Editorial Tierra Adentro publicó su poemario Loto. Su obra poética ha sido incluida en diversas antologías como Poetas del sur de Sinaloa (2014), Una fiera lentísima. Muestra de poesía sinaloense (2017) y La liebre es ligera (2018).

Es coautor del libro “Las rompientes rumorosas: 30 años de literatura mazatleca” (2018), y sus poemas han sido traducidos al inglés y publicados en revistas como La otra, Planisferio, Aldea 21 y Revista Alcantarilla.

Su libro más reciente, “De este mar” (Ediciones del Olvido, 2023), forma parte de la colección Cigarra. Es también codirector y coproductor del documental “El Clavadista” (2024).

Edén Martínez es docente, gestor cultural y productor audiovisual originario de Mazatlán. Es maestrante en Dirección de Organizaciones Turísticas por la UAS. Desde 2017 coordina el Cinematógrafo “Marco Lugo”, en el que se desempeña como docente y productor de cortometrajes.

Ha participado como expositor en Artwalk Mazatlán con tres obras fotográficas y es integrante del equipo de El Arroyo, intervención artística centrada en el Arroyo de los Jabalines.

Es autor del texto “El canto del gallo”, incluido en Guion en corto Vol. II, antología mexicana de guiones.