Sería bueno que nos preguntáramos cada tanto, qué clase de familia estamos logrando, porque hay de todo y no todo bueno, hay familias muégano todos encimados que parece muy tierno, pero no tanto que no hay espacio para respirar y ser uno mismo. Las hay que parecen desconocidos cada quien en lo suyo y no se meten en los asuntos de los demás y apenas se conocen, otras en las que los miembros parecen chícharos en canasta pero viajando en moto tienen tantas actividades que no les da la vida para detenerse y compartir sus pensamientos y sentimientos, otras que viven en una perpetua olla de presión todos terminan de pocas pulgas listos para lanzarse a pelear por cualquier cosa.

En fin de todo hay en esta viña del Señor, gracias a Dios también existen las muy integradas y funcionales, y yo conozco varias curiosamente casi todas grandes con muchos hijos, en una de esas resulta que es más fácil educar a muchos que se ayudan entre sí que a poquitos, lástima que la inflación no ayude a mantener a muchos, pero hasta estas envidiables familias pueden mejorar en algunos detalles, porque las personas siempre podemos mejorar todos los días un poquito, el chiste está en saber en que convendría mejorar.

Para poder saberlo necesitamos personas que nos quieran y nos conozcan o parones en el trajín para pensar: me gusta mi vida? Con qué soñaba y no lo he logrado? ¿Por qué?, ¿Qué no me gusta de mí o de mi familia? ¿Cómo podría cambiarlo? Y muchas otras que podrían surgir según el caso y la familia.

Partiendo de que la familia es el mejor lugar para nacer y morir, si más bien en mi familia procuramos estar lo menos posible es que algo no está bien, el espíritu de familia debía ser suficiente para sentirnos felices todos, es lo más básico y fundamental poder llegar a un lugar en el que se descanse y sentirse amado, sacarse los zapatos, ponerse cómodos, relajados, y ser uno mismo sin temor, sentirse protegidos, sin miedo, que además puede ser divertido y fomente el crecimiento y maduración de cada miembro.

Así tendrían que ser todas y se puede si, con honradez, reflexión y decisión de luchar para conseguirlo, la reflexión honrada de los miembros con suficiente edad en indispensable saber siempre es el primer paso pero de nada sirve si no existe la decisión de luchar para conseguirlo, yo quiero pesar 50 kilos sería bueno para mi salud, pero saber y querer no son suficientes hay que actuar con decisión.

En la familia suceden las cosas más importantes de la vida, allí me encuentro en casa y me sé amada como soy, en mi pobreza, en mi originalidad. Allí puedo ser yo misma y crecer, ¿estamos promoviendo, facilitando este crecimiento o hay alguien en casa que no sepa valerse por sí mismo? ¿No pretendemos que sea como nosotros queremos que sean o pensamos que es más conveniente o lo que no pudimos ser los padres?

Debe ser un espacio sagrado donde no tenga que demostrarle nada a nadie, una cosa es promover el esfuerzo y otra obligar a ser sobresaliente en todo aunque no me guste.

Puedo tener días malos y que no importe, puedo hacer las cosas mal y hasta dejar de hacer las que me toca hacer, y que la vida siga y no me sienta excluida de ese lugar en donde echo mis raíces, ¿sin que se vuelva normal dejar de hacer lo que me toca se puede sin que se arme una bronca? ¿Existen raíces en mi familia? ¿Y lealtad y cariño por esas raíces? ¿Aceptar, comprender, disfrutar cómo se viven en mi familia?

Rezo para que en cada familia haya respeto, ese don santo que se puede perder tan fácilmente; cuando dejo de respetar a quien amo, lo hiero en lo más profundo, un amor que no respeta no es amor. ¿Utilizamos los gritos y palabrotas en la familia, descalificaciones apodos hirientes en esta familia?.

Una familia en la que no hay comprensión, no funciona, hay que ejercitarnos en ponernos en los zapatos del otro y comprenderlo, el momento, circunstancias, salud, estrés, cansancio, muchas cosas influyen en lo que hace, reacciones, palabras o silencios., además de ser diferente a mí, es original y único.

El perdón forma parte de ese caminar en familia, perdón siempre, cuando me han hecho daño, u ofendido con palabras, gestos o silencios. El perdón es un don que pido porque no es sencillo perdonar siempre a quien se ama. Quien lo pide tiene derecho a ser perdonado, pedir perdón con humildad y querer cambiar, si no deseo un cambio en mis actitudes es difícil que me crea.

En las discusiones normalmente no hay un solo culpable y aunque pensemos que nos asiste la verdad, mejor pedir perdón cualquiera antes de ir a dormir.

El asunto es querer cambiar en aquellas actitudes que no hacen bien a mi familia, aportar más y no estar siempre pendiente de lo que me dan y dar gracias en cada momento, poder abrir mi corazón sin miedo a ser rechazada, poder contar lo que me pasa lo que estoy viviendo.

Y libertad, si se aprende a ser más libre frente a quienes nos aman, facilitara siempre la vida al salir al mundo, la familia es el espacio en el que haga lo que haga siempre me esperan de vuelta, no importa lo que otros opinen de mí, fuera en el mundo hay que tratar de contentar a todos de agradarles y no me rechacen en casa con los míos no tengo que disimular que fingir, y poner mi mejor cara.