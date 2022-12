¿Qué regalas en tus regalos?

No todo lo que nos pone contentos nos hace felices, no todo lo que nos da satisfacción nos mejora, ni todos los regalos producen gozo auténtico.

La magia navideña

La Navidad tiene la magia de abrir los corazones, de acercar distancias, de abrazar diferencias, de celebrar juntos, de hacer florecer ilusiones, de coronar esperanzas, de fortalecer la ternura contemplando a un recién nacido, de sentir la alegría de los niños y despertar la fe en nosotros y en quienes queremos.

La Navidad logra en unas semanas lo que no sucede en todo el año, el afecto y los bolsillos se desbordan, es tiempo de cumplir las promesas, de regalar y recibir, de emociones intensas, la gente se comporta en ella como debería ser en todo el año, volvemos a ser niños, damos espacio a la alegría y a la generosidad.

Sorpresas sorpresivas

Hay regalos envueltos y otros sin moño, hay regalos esperados y otros sorpresivos, unos manifiestan amor, otros interés, hay regalos que la gente se da en ellos y otros que compran y pagan favores, hay regalos materiales y otros espirituales, unos producen regocijo y otros dolor.

La Navidad tiene el don de regalarnos a todos, nadie se queda sin regalo, el asunto es abrirse a la sorpresa y aceptarlos, pues la vida tiene la virtud que darnos a cada uno justo lo que más necesitamos en la forma menos esperada. Esto son los más sorpresivos y los que más impactan.

Altas expectativas

La expectación juega un papel clave en la satisfacción, el factor subjetivo importa mucho, desatenderlo pensando solo en la naturaleza del regalo puede desconcertar; en efecto recibir más de lo esperado da más satisfacción y recibir menos la disminuye aunque el valor del regalo sea cuantioso.

Recientemente juntaron a unos ancianos que vivieron su infancia en la Guerra Civil española (1936-39) con niños de 9 años, les pidieron a cada uno que hiciese su lista de regalos para Navidad, cada niño se aplicó haciendo una larga lista.

Enseguida los niños empezaron a leer la típica larga petición de lo que creen les hará felices, mencionaron marcas. Seguido los abuelos leyeron la suya: era muy breve.

Tiempo después cada abuelo inesperadamente recibió su regalo, en la terrible escasez de la guerra sus padres no pudieron dárselos, una abuela se conmovió por las naranjas y cacahuates que nunca recibió; otro lloró por sus zapatillas, era un lujo que sus padres no podían, otro por el balón, otra abrazó y lloró con su muñeca tan deseada.

El asunto como podrás ver es como estamos condicionando la felicidad en los niños, quizás desde la Navidad, creciendo con muchas expectativas y sobre todo con un fuerte afán de merecer.

Pues se les regala por todo: un auto por terminar la carrera, una bicicleta por las buenas calificaciones y por el estilo. Un abuelo joven me decía que él cuando puede compra las marcas más costosas y prestigiosas simplemente porque él lo merece y porque se esfuerza.

La realidad con esto es que se crearon ya generaciones de niños y adultos con altas expectativas. El problema con ellas no es tenerlas: es cuando no se cumplen.

Esto ha creado altos niveles de frustración, de ansiedad, no nos extraña pues el consumo de drogas en los jóvenes, pues no distinguen que los satisfactores inmediatos como la comida, el sexo, la diversión, el alcohol, las fiestas, no sacian los vacíos emocionales ni existenciales que cargan consigo sin darse cuenta.

Asimismo con la ostentación, las marcas, la ropa, los perfumes, los autos, los tenis, los gadgets, el silicón, etc. pretenden sobresalir, entre más caro más deseado. No nos extraña que los centros comerciales sustituyan a los templos y el consumo se ha vuelto la nueva religión, implantando así un materialismo profundo.

Unos necesitan poco para ser felices y otros condicionan su felicidad a una serie de regalos y cosas para sentirse felices.

El don de regalarse

Saber regalar es un arte, pues no todo lo que se da desinteresada y generosamente produce los efectos deseados en quien lo recibe. Hay desconciertos. Dar implica generosidad, pensar en los demás, hacerles sentir que nos importan y que les queremos, que le tenemos presente.

De todos los regalos el mayor no es dar algo sino el saber darse a sí mismo. Pero no es fácil. Implica una prudencia, tacto y ser oportunos. Muchos hijos no respetan a sus padres que se parten para darles “todo”, así no aprenden a manejar sus expectativas, pues les acostumbran a merecer, a ser servidos. Los divorcios son pandemia.

Saber aceptar las carencias y la sobriedad sin frustración, como los abuelos españoles, produce personalidades más fuertes, pero ellos se están yendo.

El armario lleno de regalos no quita dureza a la vida.

Más que el regalo, lo importante es que el otro sea mejor persona.