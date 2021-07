Qué tiempos, Gabriel

“Sí, yo quería ser la madre de tus hijos. Y juntos caminar hacia al altar...”, escuché la estrofa y me prendí. La frase perfecta: poderosa, airosa, juvenil. Amor rosa pastel, tal como lo sentía. “...y al final, que va, los dos nos destruimos”. Que resultado tan ¿predecible? Así quedó esa efímera historia; los protagonistas volaron distinto. Después vinieron otros y otros fugaces amores, mas parece que nos cayó la maldición de los Buendía con sus cien años de soledad. Empezamos a creer en esa condena atávica que dice que cualquier cosa que afecta a una pareja afecta a todos los amores del mundo. Bueno, casi, a todos, repararon luego. Así pensaron hasta que, por su lado, descubrieron la historia de Fermina y Florentino; esa que no pudo apagarse ni con incendios ni huracanes ni pestes ni suegras malditas ni cuñadas de convento.

El de ellos no pasó ni la urticaria propia, nada que ver con el amor pletórico, ese a prueba de epidemias y tedio. En cambio Florentino superó la brasa del tiempo. Yo no supe decirle exactamente eso, pues todavía no los conocía. Bien que le habría apostado para ver si algo quedaba en alguno de nosotros. Lo primero que le habría propuesto era elegir al personaje: Florentino o Fermina, ¿cuál habría querido ser? Aquí Florentino: paciente ¿paciente?, que va, se dio gusto con cuanta mujer de fuego le incendiara el cuerpo; pero sí, esperó, no sentado, pero sin perder la esperanza de que Fermina algún día se fijara en él, enviudara y corriera a sus brazos. En cambio, ella, ni en el mundo lo hacía. Se había casado con el eminente médico. Había hecho largos viajes en barco a Europa y en cada uno llegaba con la muestra de felicidad; embarazada. Quizá esa entrega marital sólo ocurría por la embriaguez del lujo parisino, pero en su casa de patios y plantas otra sería la historia.

Fermina era necia y decidida, nada que ver con el opacado Florentino, así él escribiera las cartas más amorosas, no era lo que ella necesitaba. Alguien le recordó que los débiles no entrarían jamás en el reino del amor, que es un reino inclemente y mezquino, y que las mujeres sólo se entregan a los hombres de ánimo resuelto, porque les infunden la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida. No le importaba lo que dijeran, él tenía sus encuentros clandestinos con otras, pero no se comprometía con ninguna y sólo le preocupaba que Fermina no fuera a enterarse en esas ‘infidelidades’; pobre hombre.

El único mal que Florentino Ariza padeció fue la indiferencia de Fermina Daza. Ella se casó, tuvo hijos, cumplió como nadie los deberes del hogar; de haber elegido ser algo más en la vida habría elegido ser sirvienta de ricos, ¿así se sentía organizando la casa, poniendo decorosamente la mesa tres veces al día para que el marido, el honorable médico Juvenal Urbino disfrutara los diarios alimentos y tomara el té en el silencioso estudio apenas con un delicado fondo de música clásica?

El amor en los tiempos del cólera es la mejor muestra de amor. ¿Quieres conocer a una mujer?, ¿saber de la espera de un hombre?, ¿enterarte de lo que viven las viudas?, ¿conocer la inteligencia de Juvenal para retener a su lado a la mujer que ha elegido?, no debes pasar por la vida sin leer a García Márquez con El amor en los tiempos del cólera. Encarnarte en la piel de Fermina, de Florentino o de Juvenal te hará sentir si quieres entretenerte acomodando los cachivaches que vas acumulando en la vida, si te ves impecable y admirado caminando por las calles, o escribiendo cartas de amor para el único ser que hace vibrar tu vida. Tendrás que enterarte del paso de este amor que llegó a su etapa senil —cincuenta y dos años, nueve meses y cuatro días— para saber que la vida es un solo instante que puede llevarte a un paseo sin retorno a bordo del buque Nueva fidelidad. Aquí sabrás si eres capaz de sobrevivir al tiempo, al cólera del amor. Ya sin tiempo para hijos, ni altares, ¡qué más da!

