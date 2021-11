Quehaceres literarios

¿Qué se discrimina en la literatura escrita por mujeres?, ¿las historias, la escritura de mujeres? Si no estudiaste letras, si no empezaste temprano, si no tienes las lecturas obligadas, si eres de provincia, si además de un pueblo, si además provienes de un entorno no lector, si no tuviste una abuelita que te leía antes de dormir, si además eres mujer, si además la más grande, la más chica, la adoptada, si además no te casaste, si te casaste tres veces, si te arrejuntaste, si te fuiste de tu casa, si te divorciaste, si lo abandonaste, si no tuviste hijos, si no amamantaste, si abortaste, si fuiste estéril... el camino, si naciste mujer, tal parece, que siempre será más difícil.

No me salgas con eso, diría Julián Herber, con su Canción de tumba; ningún encierro te justifica, diría Juana Inés de Asbaje. No tuviste que haber nacido princesa, sólo dar vida a Jesusa Palancares, diría Elena Poniatowska; ni haber sido esposa de un premio Nobel, sólo haber librado la posesividad del laberinto, diría Elena Garro; mucho menos embajadora, sólo haber saltado de todos los altares, diría Rosario Castellanos; ni haber nacido en tiempos revolucionarios, sólo no perder la mirada de niña, diría Nelly Campobello; ni permitir la locura, sólo saber nadar en contra de los ríos subterráneos, diría Inés Arredondo; ni haber sido periodista, sólo defender el género, diría Alice Munro; ni arder al escribir fragmentos de cotidianidad, sólo escribir tu diario; diría Anais Nin; ni haber sido amiga de Borges ni esposa de Bioy Casares ni hermana de Victoria, sólo mantener el enigma, diría Silvina Ocampo... Sólo tienes que escribir desde lo más profundo del mar, diría Herman Melville; desde la inocencia de un principito, diría Antoine de Saint-Exupéry; desde la disección de las pasiones humanas, diría Marcel Proust; desde el círculo de la serpiente, diría Julio Cortázar; desde el éxtasis que quema, diría Roberto Bolaño; desde la verdad y belleza de los números, diría JM Coetzee... escribir desde los amores encolerizados, diría García Márquez; desde la voz de la tierra, diría Juan Rulfo.

Hablando de quién escribe la literatura, cada cual tendrá su momento meditativo para encontrar la mejor respuesta. Lo que sí percibo, de facto, es que la mujer tiene un deber primigenio antes de permitirse tomar el placer de la pluma. Debemos mandar niños a la escuela, tender la cama, hacer comida... hacer el doble, antes de sentarnos a escribir, dicen las colegas. Necesitamos una habitación propia, tal como lo dijo Virginia Woolf.

“No se preocupe cuando le digan que lo que escribe es literatura femenina”, le dijeron a una becaria. ¿Cuál es la agresión cuando te dicen que tu escritura es femenina?, ¿la escrita por mujeres?, ¿los temas que suponen nos interesan sólo a las mujeres? La forma, el talento, la brillante, igual están en los cuentos de Chéjov que en los de Katherine Mansfield. El amor, el odio, la muerte son los grandes temas de la literatura, igual de hombres quede mujeres. El tratamiento, contundencia, erudición, sentimiento, honestidad y belleza que cada cual imprima en su obra será lo que pueda conmover a pieles ajenas; sí, sólo si no existen intereses mezquinos de por medio. “Las mariposas son más fuertes que los demonios, no tenga usted miedo”, le dijeron a Helena Paz, mas, al parecer, ella no pudo librarse nunca de la literatura ególatra, patriarcal y hostil que la rondó en su momento.

¿A qué se refieren cuándo hablan de literatura femenina? Sí, es una pregunta. Yo me quedo con la escrita por las mujeres que han librado las batallas, sus batallas primigenias y han logrado levitar sobre jerarquías; muchas veces, verdaderos yugos pantanosos.

Comentarios: majuescritora@gmail.com