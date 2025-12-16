$!Recibe Gordon Campbell el Premio Sinaloa de las Artes

Ante el cariño y los aplausos de su esposa, amigos, músicos y la comunidad de artistas, el director de orquesta Gordon Campbell, recibió el Premio Sinaloa de las Artes, máximo galardón que otorga el Estado a sus creadores.
En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el fundador de la Orquesta Sinaloa de las Artes, y su director emérito, agradeció el reconocimiento, que recibió de manos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y lo dedicó a su esposa, y a todos aquellos que confiaron en él para crear la OSSLA.
”Este premio no marca para mí un final, sino una responsabilidad renovada de seguir creando, así lo haré por México, por Sinaloa, mi casa, mi verdadero hogar”.
En el acto, participó el violinista Alexandre D’Acosta, actual director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con algunos de sus músicos.