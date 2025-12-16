$!Recibe Gordon Campbell el Premio Sinaloa de las Artes

Ante el cariño y los aplausos de su esposa, amigos, músicos y la comunidad de artistas, el director de orquesta Gordon Campbell, recibió el Premio Sinaloa de las Artes, máximo galardón que otorga el Estado a sus creadores.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el fundador de la Orquesta Sinaloa de las Artes, y su director emérito, agradeció el reconocimiento, que recibió de manos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y lo dedicó a su esposa, y a todos aquellos que confiaron en él para crear la OSSLA.