$!Recibirá Mariana I sus atributos reales como Reina de los Juegos Florales

Como la tradición lo dicta este viernes se coronará a la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán; Mariana Guerrero recibirá de manos del poeta ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía la corona que la enmarcará su paso en la historia de la fiesta.

Este año, el poeta ganador es Ricardo Venegas Pérez, quien convenció al jurado con su poemario “Nada en un verso me es ajeno”, y recibirá una flor natural de manos de la soberana de la Fiesta Culta, como lo dicta la tradición del Carnaval de Mazatlán, además de cien mil pesos en efectivo.

La celebración de los Juegos Florales se realizará en el Estadio Teodoro Mariscal, al igual que todas las coronaciones programadas para este año. Ahí, se le hará un homenaje a la trayectoria del músico sinaloense Germán Lizárraga.

Son 75 años de trayectoria lo que celebrará el líder de Banda Estrellas de Sinaloa, a este homenaje se suman cantantes como Julio Preciado, Carlos Sarabia, Saul “El Jaguar”, Luis Antonio López “El Mimoso” y Germán Montero, quienes harán un recorrido musical por éxitos de “don Germán” con Mariana I desde el trono como testigo.

El homenaje a 75 años de trayectoria

Germán Lizárraga es hijo de la leyenda la música don Cruz Lizárraga, pero es su propia vida artística la que le ha valido el reconocimiento que se le hará la velada de hoy. El también compositor fue músico de Banda El Recodo durante muchos años, para luego independizarse de la agrupación familiar y formar su propia banda.

Considerado como una “leyenda viviente” por su aportación en la grabación de temas significativos de la música de tambora como El sauce y la palma, Mi gusto es y La india bonita.

La soberana

Mariana Guerrero tiene 26 años, es bailarina desde pequeña y actualmente es parte del ballet de un conocido hotel de la Zona Dorada. Aunque esta noche llegará al escenario como la nueva soberana, no es ajena a la Fiesta del Rey Momo, pues ha participado en las coreografías de coronaciones y elecciones de reinas.

Será vestida por un diseño del escuinapense Andrés Romo, mismo que es confeccionado por Sodelva Ríos, para esta que es la edición 101 de los Juegos Florales.

De El Recodo para el mundo

La historia de Don Germán, “El Rey de la Banda”, es la historia de la banda misma. El músico recordó con lucidez sus inicios en el convulso y musical año de 1950, cuando, tras estudiar a escondidas de su padre con el maestro Braulio Pineda, fue descubierto por el propio Don Cruz Lizárraga. Aquel encuentro selló un pacto de unidad que ni la muerte ha podido romper.

Don Germán fue el brazo derecho de Don Cruz Lizárraga durante los años dorados de la Banda El Recodo, siendo pionero en grabaciones históricas y giras internacionales. Recordó con especial sentimiento aquel viaje a Europa en 1995, donde la banda triunfó en cinco países mientras su padre libraba su última batalla contra el cáncer en México.

“Él se despidió de mí por teléfono, pidiéndome que le diera un abrazo a cada uno de los músicos en su nombre”, relató con la voz entrecortada.

Anécdotas con las estrellas

Más allá de la banda, la figura de Don Germán ha impactado a iconos de la cultura mexicana. Entre sus recuerdos más preciados, destacó a Silvia Pinal pues la última gran diva del cine mexicano le llamó personalmente, emocionada hasta las lágrimas, para agradecerle un tema que él le dedicó. El actor Andrés García pidió expresamente que, al morir, se le despidiera con la música de la Banda Estrellas de Sinaloa, un deseo que Don Germán cumplió con respeto.

ASISTA:

Mariana I será coronada como Reina de los Juegos Florales en el Estadio Teodoro Mariscal, a las 20:30 horas.