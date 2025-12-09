Recital de flauta abre programa de fin de año de la Escuela José Limón

En el Salón del Taller de Ópera de Sinaloa, la joven Elizabeth Russell, alumna del maestro Peter Földesi en la Escuela Superior de Artes “José Limón” del Instituto Sinaloense de Cultura, ofreció un ameno Recital de Flauta, acompañada al piano por la maestra Lilia Valdespino.

En el marco del programa de fin de año de dicha Escuela, la joven intérprete brindó una muestra de su talento y del dominio técnico alcanzado, presentando un programa con temas clásicos y contemporáneos, que abrió con la Sonata en sol menor, BWV 1020 (movimientos 1 y 2) de Carl Philipp Emanuel Bach.

El programa continuó con la emblemática pieza para flauta sola “Syrinx”, una composición impresionista, de Claude Debussy. Luego, interpretó las “Variaciones sobre un tema de Rossini”, de Fréderic Chopin, para cerrar su participación con un toque más moderno, ejecutando “Dos dúos en swing”, de Mike Mower.

Coordinados por la Dirección de Formación y Capacitación del Isic, los alumnos de música en los diferentes niveles ofrecerán en los próximos días presentaciones ante la comunidad, mostrando su aprendizaje en el dominio de sus instrumentos con un programa variado.

El calendario de presentaciones incluye, para este martes a las 16:00 horas, un recital de los alumnos de violín del maestro Xavier Tortosa, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

El viernes 12 los alumnos de Iniciación Musical ofrecerán un recital; el lunes 15 y martes 16 se presentan los alumnos de guitarra en sus diferentes niveles, y el miércoles 17 cierra el ciclo con un recital a cargo de la Orquesta de Guitarra Juvenil.