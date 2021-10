Recital Luna llena envuelve con sus notas el portal Lola Beltrán de Radio Universidad

Una calurosa noche marcaría el ambiente para que los músicos ejecutantes invitados a participar al programa Miércoles de Concierto, se apoderaran del portal universitario.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Radio UAS y Cultura UAS respectivamente, el escenario recibiría a ambos músicos armados de saxofón y violín para ejecutar el tema How deep is your love, de los británicos Barry Gibb, Maurice Ernest Gibb y Robin Hugh Gibb seguido del tema en solitario Mi razón de ser, de los compositores Horacio Palencia Cisneros y Eduardo Palencia, a cargo de Balde Silva, como se le conoce en la escena musical, con saxofón en mano.

Mi razón de ser, del popular cantautor Carlos Rivera sería el tema que daría continuidad a la velada, esta vez con el virtuoso del violín, Ernesto Higuera, seguido del tema Contigo aprendí, de Armando Manzanero y que ejecutarían de nuevo ambos músicos y dar paso después al título Entra en mi vida, del cantante y compositor Noel Schajris.

Fue una noche en la que internautas pudieron disfrutar de un variado repertorio de temas de compositores nacionales e internacionales, entre ellos Thousand years, de la compositora estadounidense Christina Perri, El color de tus ojos, de José María Valderrama, Limón y sal, tema de la inigualable cantautora tijuanense Julieta Venegas, La vikina, del violinista mexicano Rubén Fuentes, No te apartes de mí, del compositor argentino Vicentico, La mitad, de los cantautores Camilo y Christian Nodal, entre otros.

Ya sea en solitario o en dúo, el par de músicos estudiantes universitarios tienen un futuro prometedor por delante, con una incipiente carrera en la escena musical, ya cuentan con alguno que otro tema grabado en redes sociales, toda vez que afirman que, de ser posible, darán continuidad a su proyecto musical en conjunto.