Por sus 40 años de trayectoria en la escena nacional, el maestro Ramón Alberto Gómez López, recibió un reconocimiento otorgado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán durante la clausura de la 12 edición del Festival de Teatro Escena Mazatlán 2023.

Durante la ceremonia de clausura, Raúl Rico González, director de Cultura Mazatlán, destacó que los primeros 12 años del Festival de Teatro han valido la pena.

“En este tiempo muchas historias han transcurrido y han transitado compañías nacionales e internacionales”, dijo.

“El teatro lleva a escena historias que se quedan entre nosotros, historias que las vemos todos los días y que poco volteamos atrás para valorarlas y darnos cuenta que ahí están desde hace mucho, con nosotros, en la gente común, en nuestro destino, de ahí los cholos, los narcos, y tantas consecuencias que han tenido en nuestra sociedad, pero que no podrán cambiarnos definitivamente mientras haya grupos así, interesados en manejar la emoción humana”, destacó el funcionario.

Posteriormente, agradeció al maestro Hernán Galindo por participar en la 12 edición del Festival de Teatro, quien estuvo presente en el montaje de su obra “Los niños de sal”.

A su vez, Raúl Rico anunció la presencia del maestro Raúl Quintanilla, quien pasó al escenario para entregar el reconocimiento al maestro Ramón Alberto Gómez López, por 40 años de trayectoria artística.

Los aplausos invadieron la sala y el maestro Quintanilla se puso los lentes para leer y dirigir un emotivo discurso lleno de anécdotas junto al histrión homenajeado conocido en el medio como Ramón Gómez Polo.

“Dedicarse al arte es una de las decisiones más difíciles, casi siempre es un riesgo, hay mucha gente que está en contra, que da opiniones, pero después de 40 años, solamente queda decir que hay dos cosas que tienen los artistas y que respeto mucho”, expresó.

“Estas dos cosas son la validez y la relevancia, la validez es la capacidad de poder enunciar ideas que en algún momento van a quedar en el escenario y la relevancia es el hecho de que el artista puede hacer que su trabajo se convierta en la memoria de otros seres humanos y que la gente recuerde cosas; 40 años de trayectoria y un trabajo constante de Ramón Alberto Gómez López; desde que lo conocí supe que había en él un ser humano de gran fortaleza; ojalá muchas ciudades tuvieran gente como Raúl Rico y como Ramón Gómez, que incansablemente trabajan con amor para que esta ciudad tenga tanta actividad cultural”, destacó el maestro Quintanilla.

Quintanilla expresó que siempre recordará la voz y la lucha del homenajeado en este arte.

“Siempre recordaré la voz de Ramón, su sonrisa, su lucha y la de muchos seres humanos que han estado cerca de él, para mí haber estado cerca de él es un privilegio, por su validez por su relevancia, porque ha ayudado a corregir muchas cosas y porque siempre nos hemos dado el tiempo necesario para platicar, intercambiar ideas e intentar enriquecernos”, reiteró.

Al final de su discurso el maestro Raúl Quintanilla entregó a Ramón Gómez el reconocimiento del Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán.

“Por su brillante trayectoria sostenida durante 40 años de actuaciones en los escenarios de México, por su valiosa contribución al desarrollo artístico y cultural en el municipio a través de sus labores en Escena y en el aula”.

Enseguida el maestro Ramón Gómez agradeció los aplausos del público y las palabras del maestro Raúl Quintanilla a quien describió como un ser maravilloso quien le enseñó que lo peor que le puede suceder a un ser humano es convertirse en un ingrato.

“Y después de veintitantos años de conocernos es tiempo de agradecer a todas las personas que me han ayudado, he sido muy afortunado porque me he topado con gente maravillosa que me ha ayudado a transitar por 40 años en mi vida”.

En este contexto agradeció a su familia, a su padre que ya no está físicamente; a su madre por tanto amor, a sus hijos Diego Alberto y Jimena y a su esposa por su apoyo.

El actor homenajeado expresó gratitud a sus compañeros de tramoya, a Raúl Rico González, Ricardo Urquijo; a Zula Ricci, Carmen Alicia Gastelum, a Raúl Quintanilla por todas sus enseñanzas, a sus alumnos y compañeros de la Compañía Iguana Roja.