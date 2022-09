Reconocen a Alberto Bueno en el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM

El reconocimiento ‘Luisa Josefina Hernández’, que se entrega a la Docencia Teatral, dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario, que organiza la UNAM fue otorgado al maestro Alberto Bueno Beltrán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó la 29 edición de este festival, que se llevó a cabo del 2 al 11 de septiembre.

Durante el evento se hizo la ceremonia de entrega del reconocimiento a Bueno Beltrán, siendo anteriormente otorgado a Aymeé Wagner, Laura Almela, Emma Dib y José Luis Ibáñez, todos reconocidos personajes en el cine, teatro, investigación y academia a nivel nacional e internacional.

Además este año se reconoció al Dr. José de Santiago Silva, por el Centro Universitario de Teatro, a Leo Otero, por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, a Luis de Tavira, por la Casa del Teatro y Alberto Bueno Beltrán, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“No exagero, no se compara ni las muestras, la primera presentación fuera de este país, mi primera producción, no se compara a la emoción que me da este reconocimiento, porque este festival, al cual agradezco, es el festival más generoso de toda América latina para los jóvenes”, dijo Alberto Bueno Beltrán en su mensaje.

Detalló además que hace siete años me mudó a una comunidad, a Culiacancito, cansado un poco del carácter de los actores profesionales, buscaba gente que no supiera lo que es el teatro, y eso sin querer creció y llegó la idea de participar, sin saber cómo estaba el resto del panorama nacional de las demás preparatorias y llegó así la oportunidad de participar por primera vez en este festival.

“Cuánto cambia la vida para alguien, un festival que te recibe con toda la dignidad, con todo el profesionalismo como si fueras y porque lo eres la persona más importante y haciendo desde la planta técnica, la organización, lo posible para que el espectáculo no tenga un función, sino la mejor función que pueda tener en su historia, al punto que esos chicos decidieron tocar su camino que iba rumbo a la Facultad de Medicina y ahora todos son licenciados en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa”, subrayó.

“Agradecer a mi Alma Máter, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que me dio el espacio y me permite todos los días estar frente a las nuevas generaciones para decirles que vale la pena hacer un esfuerzo extra fuera de las clases para intentar venir a estos festivales”.

“Todas las figuras que hicieron que yo me dedicara a hacer teatro sin querer están aquí, atrás de mí y no me la creó”, dijo.

Sobre el reconocimiento ‘Luisa Josefina Hernández’

Instaurado en 2020 el reconocimiento busca celebrar la docencia escénica y a partir del 2022 amplía su alcance a escuelas externas a la UNAM del interior de la República y la Ciudad de México.