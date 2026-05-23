Reconocen a Alejandro Demián Marín y José Ismael Serna con el Premio ‘Enrique Peña Gutiérrez’

En una emotiva velada literaria celebrada en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Instituto Sinaloense de Cultura, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Poesía y Cuento “Dr. Enrique Peña Gutiérrez”, organizado por la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez A.C., con el respaldo del Instituto Sinaloense de Cultura y diversas instituciones educativas y culturales.
En la categoría de Cuento, el ganador fue Alejandro Demián Marín Bello, de Ciudad de México, con la obra La bicicleta, mientras que el premio de Poesía fue para José Ismael Serna Hernández, originario de Ciudad Obregón, Sonora. Ambos recibieron un premio de 50 mil pesos, así como el reconocimiento y aplauso del público asistente.
El presídium estuvo integrado por Olga Judith Peña Inzunza, presidenta fundadora de la Fundación; Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Rubén Elías Gil Leyva Morales, secretario de la Fundación y notario público; así como representantes de la UAS, UAdeO, COBAES y del Ayuntamiento de Salvador Alvarado.
Durante su intervención, Avilés Ochoa destacó la profunda tradición literaria del estado al afirmar que: “Si alguien en México llamara a Sinaloa la casa de la poesía tendría la razón”.
El funcionario habló sobre la sólida tradición poética que ha germinado en Sinaloa a lo largo de las décadas y recordó que en apenas cincuenta años se han publicado cientos de libros de autores sinaloenses.
Mencionó a figuras contemporáneas como las poetas mazatlecas Gloria Manyula y Roxana Xamán, así como al poeta Gilberto Owen, sinaloense que desarrolló gran parte de su vida en Ciudad de México.
Asimismo, reflexionó sobre los vínculos culturales entre Sinaloa y Sonora al recordar a la escritora Cristina Rascón Castro, sinaloense radicada en Sonora, y destacó que la literatura construye puentes entre regiones y generaciones. También recordó que Sinaloa cuenta con varios ganadores del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, entre ellos Jesús Ramón Ibarra e Ismael Bojórquez.
Finalmente, expresó que “la literatura refleja lo que somos y nos ayuda a ser diferentes”, para luego añadir: “y también a ser mejores”.
Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió durante la intervención del ganador de poesía, José Ismael Serna Hernández, quien respondió a las palabras de Avilés Ochoa afirmando: “Sinaloa es un poema, no una casa de poesía”, frase que provocó una ovación entre los asistentes.
El autor sonorense expresó además que este reconocimiento representa una manera de devolverle algo a Sinaloa, pues sus padres son sinaloenses, y compartió que el libro premiado nació de la idea de regresar simbólicamente al estado.
Asimismo, agradeció a quienes continúan creyendo en la literatura “como algo necesario y todavía como un camino”, y compartió con el público la frase “El río sigue bajando”, perteneciente a la obra galardonada.
Por su parte, Alejandro Demián Marín Bello habló sobre el legado y la relevancia del certamen nacional, y definió a Sinaloa como “una tierra fértil para las artes, llena de gente audaz y sincera”.
El autor comentó que el cuento, en general, “coquetea con la poesía” y recordó la célebre frase de Julio Cortázar: “La novela gana por puntos, el cuento por knock-out”, reflexión que despertó el interés y aprobación del público asistente.
Finalmente, agradeció a las instituciones convocantes y autoridades culturales por mantener vivo un espacio dedicado a reconocer la literatura y estimular nuevas voces creativas en el país.
La velada concluyó entre felicitaciones y muestras de entusiasmo del público, reafirmando el compromiso de las instituciones convocantes con el impulso a la literatura y el reconocimiento al talento creativo nacional.
Durante la ceremonia, el Cuarteto Sinaloa interpretó el vals Alejandra, y la pieza Culiacán, del compositor sinaloense Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”, aportando un ambiente profundamente emotivo y sinaloense a la velada.
Entre los asistentes al presídium estuvieron también Santiago Inzunza Cázares, director general de COBAES; Fabiola Gaxiola, de la UAdeO; Homar Medina Barreda, director de Extensión de la Cultura de la UAS, y Romel Omar Báez Lugo, director de Cultura de Salvador Alvarado.