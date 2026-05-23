Reconocen a Alejandro Demián Marín y José Ismael Serna con el Premio ‘Enrique Peña Gutiérrez’

En una emotiva velada literaria celebrada en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Instituto Sinaloense de Cultura, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Poesía y Cuento “Dr. Enrique Peña Gutiérrez”, organizado por la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez A.C., con el respaldo del Instituto Sinaloense de Cultura y diversas instituciones educativas y culturales.

En la categoría de Cuento, el ganador fue Alejandro Demián Marín Bello, de Ciudad de México, con la obra La bicicleta, mientras que el premio de Poesía fue para José Ismael Serna Hernández, originario de Ciudad Obregón, Sonora. Ambos recibieron un premio de 50 mil pesos, así como el reconocimiento y aplauso del público asistente.

El presídium estuvo integrado por Olga Judith Peña Inzunza, presidenta fundadora de la Fundación; Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura; Rubén Elías Gil Leyva Morales, secretario de la Fundación y notario público; así como representantes de la UAS, UAdeO, COBAES y del Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

Durante su intervención, Avilés Ochoa destacó la profunda tradición literaria del estado al afirmar que: “Si alguien en México llamara a Sinaloa la casa de la poesía tendría la razón”.