Reconocen trayectoria de Alicia Montaño y Gordon Campbell

CULIACÁN._ Reconocen la destacada trayectoria de dos grandes artistas, la bailarina Alicia Montaño Villalobos y el músico Gordon Campbell en el desarrollo de la cultura de nuestra ciudad y estado, como parte de la Conmemoración del 494 Aniversario de Culiacán.

Fue en la Casa de la Cultura de Cobaes donde se reunieron numerosos amigos, compañeros y familiares, para celebrar una vida dedicada al arte, la cultura y la promoción cultural.

Este reconocimiento fue organizado por la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, con el respaldo de Cobaes en el 44o aniversario de su creación.

Santiago Inzunza Cázares, director general de Colegio de Bachilleres de Sinaloa, encabezó el presídium de honor, acompañado por Nelson Algándar, presidente de la Corresponsalía Culiacán; Adolfo Plata Guzmán, director general del IMCC. Quienes se encargaron de entregar los reconocimientos a Alicia y Gordon.

Como parte del evento, se presentó la Academia Alma Gitana y su grupo de bailarines Candela Espectáculos con un espectacular cuadro de flamenco para honrar a los homenajeados.