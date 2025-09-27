Cultura
|
Aniversario de Culiacán

Reconocen trayectoria de Alicia Montaño y Gordon Campbell

La Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, entregaron los reconocimientos en la Casa de Cultura del Cobaes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2025 20:53
27/09/2025 20:53

CULIACÁN._ Reconocen la destacada trayectoria de dos grandes artistas, la bailarina Alicia Montaño Villalobos y el músico Gordon Campbell en el desarrollo de la cultura de nuestra ciudad y estado, como parte de la Conmemoración del 494 Aniversario de Culiacán.

Fue en la Casa de la Cultura de Cobaes donde se reunieron numerosos amigos, compañeros y familiares, para celebrar una vida dedicada al arte, la cultura y la promoción cultural.

Este reconocimiento fue organizado por la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, con el respaldo de Cobaes en el 44o aniversario de su creación.

Santiago Inzunza Cázares, director general de Colegio de Bachilleres de Sinaloa, encabezó el presídium de honor, acompañado por Nelson Algándar, presidente de la Corresponsalía Culiacán; Adolfo Plata Guzmán, director general del IMCC. Quienes se encargaron de entregar los reconocimientos a Alicia y Gordon.

Como parte del evento, se presentó la Academia Alma Gitana y su grupo de bailarines Candela Espectáculos con un espectacular cuadro de flamenco para honrar a los homenajeados.

  • $!Fue en la Casa de la Cultura de Cobaes donde se reunieron numerosos amigos, compañeros y familiares.
    Fue en la Casa de la Cultura de Cobaes donde se reunieron numerosos amigos, compañeros y familiares.
  • $!Se presenta la Academia Alma Gitana y su grupo de bailarines Candela Espectáculos.
    Se presenta la Academia Alma Gitana y su grupo de bailarines Candela Espectáculos.
  • $!Gordon Campbell recibe su galardón.
    Gordon Campbell recibe su galardón.
#Reconocimiento
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube