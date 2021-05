“Exploré acerca de cómo me veo, cómo me percibo, cómo se ve mi cuerpo sin la mirada a partir del juicio, me desprendo mucho de esto a través de estas formas de representación, y es la explicación que día a día va evolucionando”.

Araceli Ríos compartió que en su instalación, creada con listones de colores enlazados de forma aleatoria, reflexiona en torno a la incertidumbre que generó la pandemia

“Mi pieza habla un poco de eso, sobre ese transcurrir, los vértices son los puntos de quiebre, donde las personas toman decisiones, donde hay encuentros, desencuentros y se enlazan en diferentes puntos y llegan a otro destino donde hay otros encuentros y desencuentros y es la forma de transcurrir de la vida cotidiana de cualquier persona”.

Manuel Ibarra, de Mazatlán, hizo el registro fotográfico de una instalación.

“Son testimonios, reflexiones sobre el momento que estamos pasando, el confinamiento, el tema de salud y mi pieza trata sobre eso, elijo comunidades, Mazatlán es un símbolo y con el plástico hago una relación de cómo nos sentimos”.