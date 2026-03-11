Refrenda Isic respaldo al proyecto de la Casa de la Cultura ‘Sixto Osuna’, en Villa Unión

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural en la sindicatura de Villa Unión, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades estatales, municipales, del legislativo y promotores culturales para dar seguimiento al proyecto de la Casa de la Cultura “Sixto Osuna”.

Como preámbulo a la mesa de trabajo general, Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, sostuvo una reunión privada con la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y el director de Cultura municipal, Lic. Óscar García Osuna, encuentro que sirvió para fortalecer la agenda cultural y educativa en las artes.

Durante el encuentro, Avilés Ochoa refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de Sinaloa de respaldar e impulsar este importante proyecto cultural que busca convertirse en un espacio de formación, difusión artística y fortalecimiento de la identidad comunitaria.

En la reunión también participó Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, quien acudió en representación de la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez, reiterando el interés del gobierno municipal en impulsar esta iniciativa que beneficiará a la comunidad de Villa Unión.

El proyecto de la Casa de la Cultura “Sixto Osuna” es promovido por el Comité de Cultura de Villa Unión y cuenta con el respaldo de autoridades locales, estatales y del H. Congreso del Estado de Sinaloa, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios que fomenten la educación artística, la preservación del patrimonio cultural y la participación comunitaria.