Seguro de brindar un espectáculo inigualable, espectacular y lleno de raíces mexicanas, se mostró el tenor mazatleco Carlos Osuna sobre la presentación del espectáculo Así suena el Mariachi 2.0.

Debido al éxito de la presentación anterior realizada en julio en el Teatro Ángela Peralta con lleno total, el cantante porteño junto a los directivos del Instituto de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, establecieron como fecha para repetirlo el domingo 17 de septiembre.

La presentación será parte de las Fiestas Patrias, en donde el tenor hará un recorrido musical a través de canciones famosas de destacados exponentes del bolero ranchero y la música vernácula.

El cantante patasalada, quien es miembro permanente del ensamble de solistas de la Ópera Estatal de Viena, uno de los cuatro foros más importantes de este género en el mundo, promete entregar su alma y corazón en este concierto, ya que para él es un placer regresar al puerto y presentarse ante el público.

“En el concierto anterior nos fue muy bien y es por eso que se reactivó una segunda fecha, es el mismo concierto de Así suena el Mariachi, y se realizará gracias al apoyo y a la idea del licenciado Raúl Rico, y yo le dije encantado, yo vengo y con mucho gusto lo hacemos y surgió Así suena el Mariachi 2.0, que pega todavía mejor porque será en las Fiestas Patrias”, explicó.

El tenor de nuevo estará acompañado por Ensamble Tradicional Mexicano dirigido por Samuel Murillo; de las voces masculinas del Coro Ángela Peralta, que dirige Mary Murillo; del Ballet Folklórico del Instituto de Cultura de Mazatlán bajo la guía de Javier Arcadia y de la mezzosoprano mazatleca Sarah Holcombe.

“Se agrega el 10 por ciento de cosas distintas, pero aun siendo el mismo, será diferente, nunca va a ser igual; por ahí escuché que mucha gente viene a ver el concierto por segunda vez, y eso me da mucho gusto porque quiere decir que se quedaron con ganas de más”, dijo.

Durante el concierto previsto para este domingo 17 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, el tenor interpretará grandes éxitos de la música de mariachi y rendirá homenaje a los compositores y exponentes más relevantes de este género a lo largo de su historia.

En el recital musical incluirá melodías en homenaje a Pedro Infante, Javier Solís, Silverio Pérez, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, entre otros.

El hecho de que en el concierto anterior se llenará al máximo, lo consideró como un honor para él.

“Que se llene el Ángela Peralta es un honor, porque yo surgí de ahí de esa escuela del Centro Municipal de las Artes, del Coro Ángela Peralta, y se puede decir que es el recinto máximo para nosotros aquí en Mazatlán, así que presentarme ahí y que se llene es un honor”, dijo.

“Siento muy bonito porque a veces uno no se da cuenta que hay gente que lo sigue a uno, que les gusta su arte, y el que me lo demuestren con el lleno total del teatro me halaga un montón, porque justamente en la trayectoria de cualquier artista ir a la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista, de donde uno surgió, y que hagan ese regalo tan grande y tan bonito”.

“Me llena de orgullo y de gusto; luego dicen por ahí ‘nadie el profeta en su tierra’ y siento que logramos vencer a esa frase y pues estoy muy agradecido con la gente que me apoya y que me han apoyando todos estos años”.

En sus próximos proyectos está grabar una producción en Europa, un primer disco fuera con música mexicana.

“Espero mostrar este trabajo el próximo año, un disco que me gustaría hacer de música mexicana, de boleros y eso, ojalá que el próximo año ya se concrete”.

El tenor mazatleco aseguró que a largo plazo le gustaría transmitir todos esos conocimientos que ha adquirido a través de estos 13 años que ha estado en Viena a futuras generaciones.

“Tenemos mucho trabajo, en octubre estaremos en La Traviata en Viena, después de eso tenemos Carmen de Bizet y La fanciulla del West, para enero; el próximo año haremos un concierto aquí en Mazatlán en el teatro, pero todavía estamos en eso”, comentó.

Los boletos

Tienen un costo de 200, 300, 400 y 500 pesos. Ya están a la venta en taquilla del Teatro Ángela Peralta y Taquilla Digital de Cultura, https://wa.link/kdx3b4

Más información

Se pueden comunicar al teléfono 669 982 4446, extensión 103.