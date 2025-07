Rememoran en escena la tragedia del tren ‘La Bala’ en ‘Tal vez me darás un reno’

“Es una obra muy personal y muy familiar”, explica Díaz, al señalar que durante años sintió que esa historia no le pertenecía, hasta que su madre le dijo con firmeza: ‘Esa tragedia también es tuya. Es parte de nuestra familia’.

Una función íntima, emotiva y profundamente humana, dos mujeres frente a un árbol de Navidad, un silencio denso, cargado de nostalgia que lo invade todo es la atmósfera de “Tal vez me darás un reno”, obra escrita y dirigida por Manolo Díaz, quien se presentó en Casa Haas.

El espectador asiste a una Navidad no festiva, sino reveladora: un encuentro entre la memoria y el duelo. El uso de luces de colores intensos —como la potente escena en rojo— sugiere no solo el paso del tiempo, sino las emociones internas que se debaten en la historia. A la pregunta sobre si la obra tiene un efecto curativo, Manolo responde sin dudar:

“¿Para mi mamá? Sí”. Su madre - nos cuenta - había soñado con escribir el libro de su vida centrado en ese accidente. No pudo hacerlo. Pero su hijo sí. 'Tal vez me darás un reno' se convierte así en un acto de amor filial, en una reparación simbólica, en una pieza de teatro que no solo narra sino que transforma.

La obra ha sido publicada en los Textos de la Capilla, circulado por comunidades mediante lecturas dramatizadas, y ahora, con emoción y nerviosismo, llega de nuevo a Mazatlán, ciudad donde Manolo tenía el anhelo de montarla. “Me preocupaba cómo mi familia la recibiría... y la recibieron con cariño”, confiesa.

Más allá de su valor documental o testimonial, la obra propone una mirada contemporánea sobre la tragedia, una revisión desde la ternura, la risa entre lágrimas, y el amor que sobrevive al silencio. Los asistentes, conmovidos, aplaudieron de pie. Porque el teatro —cuando es auténtico— no solo entretiene, reconcilia, honra y, a veces, como en este caso, cierra heridas de generaciones.

Manolo Díaz, Dulce Guzmán, Monserrat Cuéllar y Erick Díaz estuvieron en la dirección, actuación e iluminación.