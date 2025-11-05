Reúnen a los mejores músicos en el Festival de Metales del Pacífico

Enfatizó la importancia de este festival como refugio de bienestar y un semillero para el talento local, que es “más del que yo esperaba”.

“El Festival de Metales del Pacífico es una manifestación del arte que nos conecta con las emociones más profundas y que, a través del metal, transmite fuerza, constancia y esperanza”.

Al declarar inaugurado este encuentro, el director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, Oscar García Osuna, destacó el compromiso por transformar el poder sanador del arte en un vínculo de paz, en un vínculo de transición.

Al dar la bienvenida el conductor del evento, Julián Dozal, destacó que este encuentro internacional en un espacio donde “la excelencia artística, la educación y la pasión musical se funden bajo el cielo de Mazatlán”.

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de la inauguración del Segundo Festival de Metales del Pacífico 2025, que reúne a intérpretes de trompeta, trombón y tuba de distintos países junto a jóvenes talentos mexicanos.

Sergio Lizárraga, director de Lizo Music, agradeció que lo hicieran parte de este proyecto que engrandece la cultura.

Autoridades destacaron el poder sanador de la música de metales, durante la inauguración del festival.

El poder sanador de la música de Metales

El titular de Cultura compartió una perspectiva neurocientífica sobre la música de metales, al destacar su capacidad para activar el cerebro.

“El poder del metal es el que transmite las emociones más duras, más profundas... En estudios neurocientíficos, con enfermos terminales y con enfermos que están en coma, se han usado música de metal para generar que el neurotransmisor y el cerebro reaccione”.

El Festival de Metales del Pacífico también rinde homenaje a la identidad local al integrar la tuba, instrumento fundamental de la tambora, que nos identifica a todos, destacó.

García Osuna hizo un llamado a la comunidad a convertirse en promotores de esta fiesta, “porque necesitamos tocar almas a través de la música”, convocó.

Previo a la declaratoria inaugural, el evento contó con la participación de Sebastián Cedillo Fernández, director Artístico del Festival de Metales del Pacífico quien compartió palabras de bienvenida y Sergio Lizárraga, director de Lizos Music, quien subió al escenario como orgullo sinaloense y embajador del sonido que ha dado identidad a Sinaloa.

El director artístico del Festival de Metales del Pacífico, Sebastián Cedillo Fernández, expresó que la apertura de esta segunda edición representa “un sueño hecho realidad” para quienes creen en el poder de la música como herramienta de crecimiento y conexión.

Agradeció especialmente a los estudiantes y artistas participantes, y destacó que “este encuentro es una fiesta y un espacio de aprendizaje para todos”, y agradeció al Gobierno del Estado de Sinaloa y de la Secretaría de Turismo, del Gran Acuario Mazatlán, del Instituto de Cultura de Mazatlán y de todos los patrocinadores porque gracias a su apoyo, “muchos de los artistas que hoy están aquí, pisan México por

Sergio Lizárraga, director de Lizo Music, agradeció que lo hicieran parte de este proyecto que no solo engrandece la cultura, sino que trae a los mejores músicos del mundo “a un lugar que, para mí, es el mejor del mundo: Mazatlán”, expresó.

Lizárraga reconoció el esfuerzo de quienes hicieron posible esta segunda edición en tiempos desafiantes y destacó que este tipo de festivales reflejan la identidad y el talento de una sociedad que ama la música y la cultura:

“Mazatlán quiere conocerse y darse a conocer al mundo, y qué mejor manera que con un festival de esta índole que solo trae cosas buenas”, concluyó.

Michelle Aguilar, en representación de la Sectur Sinaloa, destacó que el festival refleja “el alma alegre, creativa y llena de pasión de Mazatlán”.

Enfatizó que “eventos como este, fortalecen el turismo cultural, atraen visitantes y muestran que Mazatlán es mucho más que sol y playa: es un destino donde el arte, la música y la hospitalidad se encuentran”.

Un Festival de alcance mundial

- El evento concluirá el 15 de noviembre

- Tendrá más de 35 actividades

- Se llevarán a cabo en espacios como el Teatro Ángela Peralta, Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, el Gran Acuario Mazatlán, Museo Casa del Marino, Museo de Arte, Teatro El Cid y la Plazuela Machado.

- Contemplan más de 500 participantes provenientes de diferentes países.

- Entre los participantes internacionales destacan Javier Rossetto y Dariusz Mikulski, Sergio Carolino, el James Morrison Quartet, Jalisco Brass, Matilda Lloyd y Argentina Durán.