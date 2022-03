$!Rochín, el poeta de la marginalidad

No hay nada para comer, los hombres no tienen trabajo, el aire apesta a guano y en las calles flota la mierda arrastrada por la marea, pero solo el viento y el mar son más libres que el pequeño Manuel Rochín.

Llegó Rochín sin libros a la feria, porque sus cien ejemplares volaron en apenas unos días, reclamados por el morbo y la nostalgia de aquellos que conocen a un escritor que escribe sus cuentos llorando, porque no puede soportar la mala suerte que se ceba con sus personajes.

“Esa era la época en que yo pensaba que el hambre era el estado natural del mundo”, recuerda Rochín.

Y lo dice como si relatara un poema, y así escribe “Pescados para el desayuno”, un cuento de un hombre que decide desafiar a su mala suerte, toma una atarraya y sale al mar en busca de unos peces para alimentar a su familia.

Antes de lanzar la red al mar, se santigua y pide permiso a Dios para llevar alimento a casa, pero Dios no lo escucha, la red se atora en las piedras, una y otra vez, mientras él le ruega a Dios una oportunidad para calmar el hambre, pero no hay respuesta, solo los peces escapando de la red rota.

Aquel hombre no lo soporta y maldice a Dios, pero no hay castigo posible para los blasfemos que lo han perdido todo, una y otra vez, no hay peor castigo que habitar La Casa Redonda.