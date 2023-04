La mezzosoprano Rosa Ferreiro, alumna del maestro Enrique Patrón De Rueda, ofrecerá el concierto “Cantare Tra Amici”, acompañada por los solistas José Lora, Fernando Osuna y al piano el maestro Juan Pablo García.

La cita es este sábado 22 de abril a las 19:00 horas en Casa Haas, la entrada tiene un precio de 200 pesos y lo recaudado servirá a la artista para continuar sus estudios de repertorio Rossiano en Europa.

Aunque Rosa Ferreiro es de Tijuana, lleva dos años viviendo en Mazatlán y tiene familia en Sinaloa, a donde vino a iniciar sus estudios musicales y desarrollar su carrera profesional.

Actualmente, toma clases con el maestro Enrique Patrón de Rueda, con el maestro Juan Pablo García y con el maestro José Miguel Valenzuela.

“Siento que tener a los maestros que tenemos en Mazatlán es una bendición total, vocalmente nos dan demasiado, yo no había encontrado en otro lugar en los que he estado, estoy muy agradecida”, explicó.

“Mis maestros son magos porque nos conectamos totalmente, creo que eso es lo principal, en esta carrera tenemos que tener una conexión muy importante con los maestros, es una guía total, eso me hace muy feliz, siento que mi cuerpo me ayuda a poder adquirir todos los conocimientos que me dan y eso ha estado dando resultados.

Desde que llegó a Mazatlán ha participado en “Elixir de amor” tres veces, luego la “Traviata”, la “Tosca” y en recitales en el teatro con la orquesta.

Este sábado en Casa Haas será el concierto “Cantare Tra Amici” con dos colegas del taller de ópera de Mazatlán y el maestro pianista, Juan Pablo García.

“Los chicos que me acompañan y mi maestro son mis amigos desde el día uno que yo llegué. Ellos han pasado conmigo muchas situaciones, fuera de lo profesional me han acompañado, muy íntimamente, entonces ahorita que estoy teniendo las oportunidades de salir a Europa les comenté que tenía necesidad de organizar un proyecto y ellos estuvieron encantados en apoyarme”, comentó.

Agregó que el repertorio que van a presentar está en italiano la mayoría, van a cantar Rossini, Mozart, Schumann, la mayoría es Bell Canto.

Función en apoyo a sus estudios

Explicó la intérprete que será una función a beneficio porque va a Valencia, España trabajar con el maestro Ernesto Palacio y con el maestro Rubén Sánchez Vieco, dos importantes personajes, especialistas en el repertorio Rossiniano.

Redes sociales

Roseferreiromezzo en Instagram

Boletos

Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Informes al 669 982 44 46 ext. 103.