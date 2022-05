$!Saborean la riqueza gastronómica sinaloense alumnos del diplomado en Arte y Patrimonio Cultural

El punto de reunión esta vez no fue el teatro Socorro Astol, sino la comunidad de El Potrero, Cosalá, en el espacio de trabajo de la señora Sofía Martínez Sarabia, una cocinera tradicional que abrió no solo su espacio laboral para enseñarles el proceso de elaboración de sus delicias culinarias, sino que compartió con todos los visitantes el orgullo por un oficio que le ha permitido no solo realizarse como mujer, ya que gracias a él, ha sido posible que sus ocho hijos sean hoy, gracias al producto de su trabajo, unos profesionistas.