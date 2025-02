San Valentín de perros y gatos

Lissy Bernal

Colaboradora invitada

Algunas personas han encontrado el amor de su vida, su “media naranja”, y otras han descubierto que las mascotas son su “amor más duradero e inquebrantable”, ya que, en la práctica, no importa el qué hayas hecho durante el día... cuando llegues a casa por la noche, ella te estará esperando.

Hay también aquellos que han encontrado a ambos tipos de amores, para mí, esos son los súper afortunados (y de quienes estoy celosa).

Este 14 de febrero, es preciso rendirles un tributo a las mascotas, ya que ellas nos hacen sentir lo más cercano al amor incondicional.

Tener mascotas es un deseo natural que nace desde la infancia, pero es una alegría que no se les da a todos. Es un hecho que, para algunos niños, después de que la emoción se calma y se dan cuenta de cuánto trabajo supone, la mascota queda al cuidado de los padres, quienes acaban haciendo todo el trabajo.

Eso no lo sé por experiencia, porque a mí nunca me permitieron tener una mascota. A medida que crecí, me di cuenta de que fue una bendición no tenerlas, ya que nunca tuve la carga de cuidar de nadie más que a mí misma. Y, después de todo, eso te proporciona una gran libertad.

Pero todo cambió después de que mi hijo me trajo una gatita a casa; de lo contrario, le habían dicho, que el destino de la pequeña gatita sería terminar en un basurero, ya que era la segunda vez que su madre gata se le escapaba a los dueños y tenía una camada. ¿Qué????, le pregunté, ¿qué persona sería tan desalmada para hacer algo así?... así que acepté tenerla por una semana, hasta que le consiguiéramos un hogar permanente.

Después de experimentar el amor, la alegría y la hermosa responsabilidad de tener a quien ahora es mi princesa... y dos gatos después (adoptados, claro)... soy una de esas conversas amantes de los animales. Nunca una “loca de los gatos”, ya que la locura, dirían mis mejores amigos, me viene desde antes.

Hoy en día, no me puedo imaginar mi vida sin sus hermosas, pequeñas, extravagantes y tranquilas personalidades. Soy una ávida espectadora del canal de YouTube de Jackson Galaxy, “Cat Mojo”, para aprender de él; y mi corazón se hunde cuando me doy cuenta de la situación de los perros y gatos callejeros en México.

Uno de los hermosos legados del intercambio intercultural que tiene nuestra hermosa ciudad de Mazatlán, como resultado de tener una comunidad extranjera viviendo aquí durante todo el año o por tiempo parcial, son los albergues y las organizaciones que les hemos heredado, porque originalmente fueron fundadas por ellos. Con procesos que fueron instrumentados para su bienestar y su manejo con miras a conseguir un hogar adecuado, así como prácticas de esterilización, se han convertido en un lugar temporal para sanar el hecho de haber sido abandonados a su suerte. Estos animalitos necesitan de un hogar permanente, y ese hogar no siempre llega.

Tal es el caso del albergue Amigos de los Animales, el cual es con el que más me he relacionado, porque realizan muchas actividades para visibilizar y educar dentro de la comunidad. Tienen programas como “Sé el padrino de una mascota”, en el que cuidas a una, la visitas periódicamente, la sacas a pasear si puedes, y tratas de buscarle un hogar permanente. El otro es el “Mazatlán Animal Rescue”, el cual cuenta actualmente con unos 270 perros y 90 gatos, con alrededor de 15 voluntarios muy dedicados, la mayoría de ellos de la comunidad extranjera.

Por otro lado, “Rescataditos911”, es un esfuerzo de Instagram de una rescatista en Mazatlán. Ella prefiere que las donaciones que se le otorgan se les entreguen directamente a los veterinarios, y prefiere recibir donaciones en especie en vez de dinero en efectivo, para mantener la confianza continua con quienes la apoyan. Al platicar con ella, me destacó la importancia de la esterilización de los perros y gatos aunque tengan dueño, porque es cuando salen fuera de su casa, por accidente, aunque sea por un ratito, cuando resultan embarazadas; y entonces los dueños no tienen el tiempo y el esfuerzo necesario para brindarles un nuevo hogar...

En éstos últimos meses me tocó conocer la labor de “invisibles”, otro esfuerzo en Instagram de una rescatista mazatleca que dedica gran parte de su tiempo a encontrar el mejor hogar a sus rescatados. Se asegura que tengan conciencia de la responsabilidad que conlleva el adoptar, ya que las mascotas no son ni objetos, ni juguetes.

Durante la víspera de Año Nuevo, muchos animales domésticos se extravían debido a los fuegos artificiales. Imagina cómo es aquí, en Mazatlán, donde regularmente organizamos fiestas temáticas para turistas y bodas, y miles de fuegos artificiales justo en la época del Día de San Valentín: nuestro muy querido Carnaval Internacional de Mazatlán sostiene una batalla de fuegos artificiales entre la costa y los barcos que responden desde el océano al unísono, durante un largo período de tiempo. ¡Qué maravilla para nosotros, pero qué caos para ellos con sus oídos extra sensibles!

A considerar está el destino de los gatos y perros mayores y discapacitados, los cuales difícilmente son adoptados; cuando tienen tanto amor para dar y tanto aprecio por demostrar.

Sueño con eventualmente tener un refugio para perros y gatos mayores. Mientras tanto trataré a mis animales como si la casualidad de su destino estuviera ligada al mío, con todo el amor que tengo para darles. Los rescaté, pero estoy seguro de que ellos me han mejorado a mí; hacen mi vida más bella, y me están enseñando lecciones todos los días.

Sólo me resta “declarar mi amor animaluno a los cuatro vientos”, esperando con ello mover corazones para apoyar a los albergues existentes. Si este artículo se convierte en un llamado a la acción y tan sólo un animal rescatado es adoptado, acogido o paseado, habrá valido la pena, porque como reza el pequeño póster en la oficina de Amigos de los Animales: “Tal vez no podamos salvar todas las vidas, pero a esa mascota en particular, le habremos salvado toda su vida”. ¡Salud por el mes del amor y la amistad! Y recuerda la campaña: “adopta, no compres”, ya que comprar fomenta la explotación y el abandono de muchas mascotas.