$!Sandra Athenea Armenta gana segundo lugar en concurso estatal de dibujo

Inspirada en la libertad, la naturaleza y los valores que le inculca su familia, la niña mazatleca y alumna del Centro Municipal de las Artes, Sandra Athenea Armenta Santín, ganó el segundo lugar en el “Décimo Séptimo Concurso Estatal de Dibujo”, certamen organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Con la obra “Libertad” la mazatleca obtuvo este destacado reconocimiento y fue la única galardonada con uno de los tres primeros lugares al competir con las obras de cientos de niños de todo el estado.

“En mi obra yo hice una paloma con un corazón gigante porque simboliza la libertad, los valores de la democracia y la naturaleza. Me ayudó mi maestra Cecilia García, trabajamos dos días en la obra. Me emocioné mucho y me puse muy feliz cuando me dijeron que era una ganadora”, dijo emocionada la pequeña artista.