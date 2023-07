“Así suena el mariachi” será un evento espectacular, así describió Sarah Holcombe el concierto que protagonizará Carlos Osuna este jueves 20 de julio a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta y al que ha sido invitada por su amigo, el tenor de talla internacional.

Sorprendida la mezzosoprano agradece la invitación y expresa su entusiasmo por la oportunidad de compartir el escenario con el tenor Carlos Osuna, pues los une la amistad desde la infancia, ya que estudiaron en la misma escuela, la voz de ambos fue descubierta por la maestra Cristina Ávila de Vadillo y entraron juntos al Coro Ángela Peralta.

“Me tomó por sorpresa la invitación y claro que no dudé en aceptar, aparte con el mariachi es una música bien bonita, apasionante y muy mexicana, estoy muy contenta de cantar con mariachi”.

Los artistas mazatlecos harán dueto para interpretar “Perdón”, una canción muy gustada en la voz de Vicente y Alejandro Fernández.

“Es un dueto muy bonito, lo voy a acompañar en “Amorcito corazón” y en “El jinete”, que son canciones muy, muy padres”, afirmó.

Los últimos meses han sido muy productivos para la mezzosoprano mazatleca Sarah Holcombe. Apenas en noviembre de 2022 la vida le sonrió cuando el público veracruzano se le entregó durante su actuación en la sala de conciertos Tlagná.

Dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, la intérprete mazatleca dio un salto muy importante en su carrera profesional al tener el privilegio de cantar con el acompañamiento musical de la Sinfónica de Xalapa, una de las orquestas más prestigiadas y antiguas de México.

Entre sus planes a corto y mediano plazo destaca la preparación musical.

Quiero seguir preparándome para hacer más cosas, aquí en el Teatro Ángela Peralta me tocó presentar el “Amor Pagano” en la Velada de las Artes, me presenté durante el Día de la Música, y ahora gracias a la invitación de Carlos Osuna cerraré la Temporada Primavera 2023. También estuve en “Historias de un grillo”, me encantó, fue un gran desafío y estoy contenta por realizarlo, exclamó.

Entre los próximos proyectos de Sarah Holcombe está continuar con su preparación operística, el próximo año hará “Rigoletto” debutará en el papel de ‘Magdalena’, y está construyendo un proyecto personal, que próximamente hará público y dará mucho de qué hablar, por lo pronto invita a que todos acudan al concierto “Así suena el mariachi”.