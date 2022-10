Se cancela en Mazatlán el ‘Carnaval de los Muertos’

Las condiciones para efectuar el Carnaval de los Muertos, que se tenía previsto efectuar el 5 de noviembre en el Fuerte 31 de Marzo, no eran las idóneas, así lo comentó su organizador, Luis Antonio Ríos González “Momo”, de Momo Creaciones Artísticas, luego de anunciar en redes sociales la cancelación del evento.

El creador de atuendos del Carnaval de Mazatlán, que se ha distinguido por ser un magnifico creador de Catrinas, dio la noticia a través de Facebook.

“AVISO IMPORTANTE, A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL...Mi querida gente de Mazatlán, amigos, admiradores y turistas. Lamentablemente por cuestiones de logística y por cuestiones ajenas al Taller Momo Creaciones Artísticas hemos decidido CANCELAR el espectáculo CARNAVAL DE LOS MUERTOS. Por la misma razón y finalidad de cuidar la calidad que merecen ver del espectáculo, el evento programado el día 05 de noviembre del 2022 tendrá fecha hasta el próximo año, esperando contar con todos ustedes de nuevo, una disculpa de corazón si esto ocasiona inconvenientes, gracias por todo su apoyo, amor y comprensión ¡Nos vemos pronto! Todos los boletos serán reembolsados en los mismos lugares donde hicieron la compra”, se lee en una publicación.

Ríos González dijo que no se logró concretar el lugar del evento, de ahí el que se tomó esta decisión.

“Lamentablemente se cancela el evento, un proyecto que por mucho tiempo lo he planeado, fue por situaciones que se dieron, no me gustaría hablar mucho, es lo más sano, no se dieron las condiciones”, comentó.

“No se dio el lugar, y soy un joven emprendedor, con muchas ganas de trabajar, y no tengo el presupuesto para rentar otro; de momento no es posible su realización, pero el próximo año esperemos llevarlo a cabo; es un gran proyecto, con mucha visión, pero no tenemos los recursos para rentar un lugar, además ya se hizo toda la publicación del mismo, pero pues hubo algunos incumplimientos en palabra de algunas personas, y pues no vamos a poder realizarlo”.

El joven anunció que buscará patentar su evento para trabajar más adelante en él sin ningún problema.