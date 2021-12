Se inaugura Las Voces del Puerto V, en el Museo de Arte Mazatlán

“Creo que el Colectivo se ha identificado por eso, por unificar las artes, no sólo la literatura, unificar al gremio, a los artistas, obviamente no se alcanza a abarcar a todos porque son demasiados, pero más a allá de cuestiones personales o de ese tipo de cosas que a muchos gremios en muchas ciudades afecta, tratamos de limpiarnos y curarnos de salud en ese sentido y agregamos a mucha gente, tenemos más de 60 artistas que están participando, en cuanto a escritores creo que son más de la mitad y hay escritores muy reconocidos como Juanjo, la maestra Julieta Montero, Nino Gallegos, que fueron mis maestros directos e indirectamente, pero también hay nuevas voces, aquí está Lucas Velarde, que lo uní al equipo, es un chavo de 19 años, son chavos que están surgiendo y de alguna manera hay que sacarlos y que sigan produciendo y que agarren su cauce natural”, comentó.

A su vez, Miguel Ángel Ramírez Jardines dio la bienvenida a los presentes, en lo que fue el primer evento a su cargo como nuevo director.

Anunció que el recinto estará abierto para todos esos eventos culturales que se organicen, en pro de fomentar la cultura y mejorarla en todo lo posible.

El narrador Juan José Rodríguez, que actualmente es parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte, fue el encargado de abrir las actividades con una charla ¿Qué es ser escritor en Mazatlán?, en la cual invitó al también escritor de poesía mazatleco Francisco Javier Elorriaga, quienes expresaron anécdotas de cómo se formaron como escritores.

De manera muy amena, ambos coincidieron que era muy complicado ser escritor, ya que no había espacios.

“Yo me formé en torno a una sociedad que, aunque tenía muchas ventajas, era muy complicado ser escritor, yo tuve amigos nacidos en el 55, 57, como José Luis Franco, Nino Gallegos, también del 49, que es Élmer Mendoza, que es el más viejo de todos los que estamos en la generación de los 50, que es la de los Rolling Stones, nos abrió un camino a nosotros con su ejemplo, nos abrieron un camino”, compartió.

“La ciudad era como la de hoy, en mis tiempos de escritor, esta calle era un rincón bohemio, aunque nomás estaba el agüaje, había pocas librerías como la Agencia Carrasco, pero ahí estaba, y creo que forma parte de nuestra atmósfera, no solo que esta ciudad en el Siglo 19 era la más alfabetizada del Noroeste, quizá del norte del País, excepto Monterrey y Zacatecas, ahí hay una encuesta por ahí que revela que los mazatlecos tienen un alto nivel de formación y nos dicen los historiadores de Culiacán que porque había muchos extranjeros, alemanes con estudios foráneos, pero también existía un nivel y un gusto por la lectura, había muchas tiendas de venta de libros”.

Por su parte, Francisco Javier Elorriaga, quien fue alumno del Instituto Cultural de Occidente y que este año está cumpliendo 50 años de egresado, compartió con los presentes que en la institución había profesores que los hacían leer y la influencia fue muy italiana, debido a que los sacerdotes eran originarios de aquel país.

“Siempre tuve mucha inquietud por la lectura, en la escuela, cuando estaba en la preparatoria en el ICO, que nos hacían leer, además de que siempre tuvimos muchas inquietudes por leer, además había un lugar en la esquina de Belizario Domínguez, que los viernes hablaba de cine, de libros, inclusive en la escuela, había los sábado una proyección de películas, y como eran italianos los sacerdotes del ICO, nos ponían el Ladrón de bicicletas, que quedé maravillado, a veces ni siquiera había subtítulos, entonces estábamos ahí preguntando qué decía, pero siempre había esa inquietud por conocer cosas nuevas”, dice.

“Era un mundo un tanto por descubrir, yo me preguntaba porqué Mazatlán era de puras casonas, me preguntaba porqué no tenía edificios como el Freeman o edificios altos como otras ciudades, era una inquietud de encontrar un mundo menos plano y creo que en la lectura encontrabas bastante”.

Ambos coincidieron que la apertura de las redes sociales es muy importante para las nuevas generaciones que tienen la oportunidad de expresar sus ideas con una mayor apertura.

Este martes continúa el festival con el taller La poesía como oficio de la palabra, impartido por Sergio H. García, a las 16:00 horas. Además, a las 19:00 horas se efectuará una Pastorela, denominada Un cuento de Navidad, a cargo del Grupo de Teatro del CBTIS 51.