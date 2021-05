Se jubila el profesor artístico Martín Maldonado

No como él hubiera querido, pero satisfecho por lo realizado en más de 40 años de trayectoria, se jubiló el profesor Martín Maldonado. Por razones aún sin explicar, no se celebró el espectáculo denominado Velada Bohemia, la cual tenía preparada para despedirse de sus alumnos y padres de familia.

“Aquí llevo un pequeño programa que tenía preparado para realizar, mi intención era hacer un espectáculo en el interior del teatro, pero no se pudo, estas son mis últimas horas en esta empresa que me vio crecer, estoy aquí porque no vamos a pasar, de acuerdo, yo preparé un pequeño programa para hacerlo en el checador, mi intención era hacerlo en el teatro pero por diferentes circunstancias no se puede, ni en la entrada, ni en la cancha, pero gracias a Dios aquí están conmigo, qué es lo más importante “, les explicó a los asistentes al lugar. “ Gracias, gracias a todos por haberme acompañado a lo largo de mi trayectoria, gracias por todo su cariño, porque en cualquier trinchera de la vida nos vamos a ver”, les expreso en su mensaje de despedida desde afuera del teatro ubicado por la avenida del Mar.