Se proyectará este sábado en el Cinematógrafo ‘El hijo de la novia’

Este sábado 28 de mayo, a las 19:00, en el Cinematógrafo en Casa Haas, se proyecta “El hijo de la novia” (2001), la cuarta película de Juan José Campanella, seleccionada por Argentina para competir por el Óscar al mejor film en lengua no inglesa en 2002.

Rafael Belvedere (Ricardo Darín), un cuarentón no conforme con la vida que lleva; vive metido en el restaurante de su padre, pero el estrés por las nuevas exigencias del mesón lo traen agobiado. Tampoco en su vida sentimental van bien las cosas, ya que está divorciado. Por todo eso, no tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia, Naty, a la que no presta mucha atención.

Por si fuera poco, su madre, Norma Belvedere, padece de Alzheimer y estáingresada en un asilo de ancianos, y hace más de un año que no va a visitarla. Sin embargo, una serie de apasionantes y románticos acontecimientos lo harán cambiar de vida y mirar la realidad con ojos diferentes. A partir de este cambio, hará de todo para ver cumplido el viejo sueño de su madre, antes de que fallezca: casarse por Iglesia.

La película se proyecta en su idioma original, español y la entrada es gratuita.