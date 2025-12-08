Se unen ‘Jóvenes por Culiacán’ y tocan por la paz

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado participó en el Encuentro Musical “Jóvenes por Culiacán”, que se realizó el pasado sábado en el Parque Acuático Tres Ríos, donde la banda convivió y compartió su talento con jóvenes de diversas universidades, en un acto promovido por la Liga Universitaria “Génesis por la Paz”.
Bajo la dirección del maestro Diego Rojas, la banda, integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, interpretó rock retro sinfónico, con popurrís dedicados a Carlos Santana, como “Flor de luna”, “Oye cómo va”, “Europa” y “Smooth”; Coldplay, con “Un Cielo Estrellado”, “Relojes”, “La Científica” y “Viva la vida”, y Queen, con “We Will Rock You”, “We are the Champions” y “Crazy Little Thing Called Love”.
La Banda Sinfónica cerró su participación con “Hey Jude”, de The Beatles, en un momento muy emotivo que contó con las voces de TheBeat 909, un grupo estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, institución que además presentó al grupo Disco Fever, con temas evocadores de la música disco de los años setenta, como “You Should Be Dancing”, “Tragedy”, “Night Fever”, “Staying Alive” e “I Will Survive”.
Por el Tec Milenio: participaron cuatro solistas (Javier, Karla Daniela, Kitzu y Fátima) que se unieron para cantar un popurrí con temas alusivos al deporte (eje central que dio origen al Encuentro), como son “Vivir mi vida”, “La vida es un carnaval”, “Waka Waka” y “La copa de la vida”.
Del Tec de Monterrey estuvieron las compañías artísticas The Blues Sheeps y Voces en Armonía que tocaron y cantaron juntas, en un ensamble, los temas “Un millón de amigos”, “Fiesta en América”, “We Are the World” y “Color Esperanza”.
El Instituto Tecnológico de Culiacán cerró la participación con dos solistas: Alessandra Corrales, que interpretó las baladas pop “Rueda mi mente” y “El sol no regresa”, y Alejandro Cázares, con el tema “Ya no”.
El evento culminó con la interpretación colectiva del tema “Imagine” de John Lennon, un momento para patentizar el sentimiento de paz y el deseo de que la hermandad y la sana convivencia prevalezcan en estas fechas tan especiales pero a la vez en momentos tan difíciles para la entidad.
El Encuentro Musical “Jóvenes por Culiacán” fue una actividad apoyada también por Culiacán Participa IAP, como parte de un movimiento que siembra esperanza en la ciudad. En el marco de esta jornada, se llevó a cabo un Bazar Estudiantil, donde jóvenes emprendedores presentaron productos creativos, arte original y propuestas innovadoras.