Se unen ‘Jóvenes por Culiacán’ y tocan por la paz

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado participó en el Encuentro Musical “Jóvenes por Culiacán”, que se realizó el pasado sábado en el Parque Acuático Tres Ríos, donde la banda convivió y compartió su talento con jóvenes de diversas universidades, en un acto promovido por la Liga Universitaria “Génesis por la Paz”.

Bajo la dirección del maestro Diego Rojas, la banda, integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, interpretó rock retro sinfónico, con popurrís dedicados a Carlos Santana, como “Flor de luna”, “Oye cómo va”, “Europa” y “Smooth”; Coldplay, con “Un Cielo Estrellado”, “Relojes”, “La Científica” y “Viva la vida”, y Queen, con “We Will Rock You”, “We are the Champions” y “Crazy Little Thing Called Love”.

La Banda Sinfónica cerró su participación con “Hey Jude”, de The Beatles, en un momento muy emotivo que contó con las voces de TheBeat 909, un grupo estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, institución que además presentó al grupo Disco Fever, con temas evocadores de la música disco de los años setenta, como “You Should Be Dancing”, “Tragedy”, “Night Fever”, “Staying Alive” e “I Will Survive”.