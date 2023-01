‘Será una temporada diferente y llena de sorpresas’: Gordon Campbell

“Esta ya es la temporada 12 de la Camerata Campbell, me siento con una suerte muy grande de lo que ha sido la aceptación en Mazatlán, de que ya podemos hablar de una tradición de que cada año en los meses de enero, febrero y marzo, podemos ofrecer esta serie de conciertos, que es una serie, no así de mi antojo, sino más de mi imaginación, de estar inventando y descubriendo grupos, incentivando grupos y a la vez estrenando artistas de Sinaloa, muchos por primera vez, que han hecho de una variedad muy interesante, y viendo hacía atrás me preguntó ¿Cómo es posible que hice todo eso?, sin embargo, en esta edición sigo presentando grupos por primera vez, muchos de ellos su primera vez en Mazatlán, o en el Teatro y ahora en Casa Haas, que es un lugar muy bonito también”, explicó

“Afortunadamente la orquesta de Cámara de Mazatlán me ha prestado tres fechas distintas en esta temporada, la primera será el día 15 de enero, con lo que yo llamó el otro Beethoven, que es la música no tan conocida de Beethoven, y que me dará mucho gusto presentar estas obras no tan conocidas, pero interesantes, ya que durante la vida de Beethoven esas obras eran conocidas”, recordó.

“Después el 5 de febrero habrá un concierto de música americana, pero con una cantidad de ritmo muy alote, cosas de jazz, música country, entre otras, igual el 5 de marzo también habrá un concierto que se llama Saludos a Britania, que es música del Reino Unidos, de canciones más queridas y reconocibles de todas esas partes, incluyendo una canción de Autralia que se llama Waltzing Matilda, que es el segundo himno nacional de ahí, y con unos arreglos espectaculares”, comentó.

El evento muy especial consideró Campbell será el concierto en honor a Agustín Lara.

“Esta vez podemos destacar un concierto de la música y vida de Agustín Lara, que será el 29 de enero, con Alonso Sicairos, que es uno de los jóvenes talentos de Sinaloa, un tenor que ya se está proyectando hacía el extranjero, y que todavía pudimos agarrarle para esta presentación. Y otro concierto será el Big Bag de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentando la música de Glenn Miller, un concierto en donde la gente estará bailando en sus butacas”.

“Y como siempre yo estará dando una pequeña introducción de cada melodía en los conciertos, por lo que la invitación es abierta, habrá música para todos los gustos y se van a divertir”.

Las presentaciones en el TAP serán a las 12:00 horas y a las 12:00 y 17:00 horas en Casa Haas.

BOLETOS

El precio de los boletos será de 150 pesos en tercer balcón hasta 350 en zona de orquesta. Y se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados de 8:00 a 14:00 horas y durante la temporada se abrirá en domingo, tres horas previas a cada concierto. Se hará un 10 por ciento de descuento en la compra de toda la temporada.

PROGRAMACIÓN

Monólogo “El hombre de la década, una tarde con John Lennon”.

Domingo 8 de enero

Concierto de la Camerata Mazatlán dirigida por Gordon Campbell con un programa con obras poco conocidas de Ludwig van Beethoven. Curiosamente el Septeto op. 70.

Domingo 15 de enero

Desde Aguascalientes se presenta de nuevo Ars Sonui. Que han preparado un recital con obras para octeto de cuerdas y alientos, violín, viola, cello, contrabajo, clarinete, fagot y corno, de Franz Schubert.

Domingo 22 de enero, Casa Haas

El tenor Alonso Sicairos ofrecerá un concierto de las canciones de Agustín Lara.

Domingo 29 de enero

Concierto en el tiempo con melodías de los compositores americanos del siglo XX. El programa se titula “X y más”, y serán interpretadas obras de los compositores clásicos americanos Joplin, Anderson y Copland.

Domingo 5 de febrero

Alexander Campbell, hijo de Gordon Campbell, violinista y director de la Orquesta de Cámara de San Luis Potosí, presentará obras de Schubert y Brahms, en el Trío Internacional Campbell, Sagaydo, Arriaga.

Domingo 12 de febrero, Casa Haas

El Cuarteto Ventura regresa al Teatro Ángela Peralta con un programa titulado “La vuelta al mundo en 20 canciones”, un recorrido por las canciones más emblemáticas de varios países.

Domingo 26 de febrero

Con la participación de la Camerata Mazatlán se presentarán canciones emblemáticas de las Islas Británicas, será un tour por algunas de las más bellas obras orquestales del siglo pasado de Inglaterra.

Domingo 5 de marzo

La Temporada Campbell 2023 terminará su temporada con un festivo homenaje a Glen Miller y la era del swing con la actuación musical de la Big Band de la Escuela de Música de la UAS.

Domingo 12 de marzo