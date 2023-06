El tema no es encantador pero sí actual, que en México no sea como en otras partes que casi es epidemia, no significa que no vamos para allá , que sea dos en estas últimas fechas no significa que más de dos no estén teniendo en su mente el tema con recurrencia.

Los niños y adolescentes por naturaleza son egoístas y sobre todo si han tenido una vida fácil y sienten que lo normal es que así sea y se merecen todo. Y en ese plan pueden llegar a ser verdaderamente malos.

Curiosamente los niños en extrema pobreza no se sabe de ninguno que se haya suicidado, al contrario entre ellos no se hacen bullying ni se hacen la vida miserable unos a otros, al contrario se ayudan mutuamente porque necesitan ayuda, trabajan mucho.

Lo que se necesita es preguntarnos ¿cuál será la causa de algo tan terrible? Parece que hay una deficiente atención ya desde pequeños, al entorno familiar, es evidente que si trabajan padre y madre se reciente la dedicación a los hijos; la familia no debe delegar algo tan insustituible en la escuela o, menos en instituciones de tiempo libre, parece como si la solución fuera colocar a los hijos hasta que los padres lleguen a casa... a los niños se les educa en casa y, luego, se les adiestra en la escuela.

Hay que checar nuestras prioridades y tener en cuenta que los niños no quieren cosas, quieren papás, poniendo reglas que les hagan sentir seguros y confiados, necesitan papás que no estén exhaustos les y puedan educar, en esos valores y habilidades sociales que luego les permitirán salir adelante en una vida productiva y satisfactoria.

Cómo van a aprender empatía y resiliencia si no permitimos que les suceda nada que pueda dolerles, creo que a todos les pasa que cuando se hace algo por alguien, se espera por lo menos una muestra de agradecimiento y no, porque para ellos eso es lo normal, así que ni lo nota, de modo que es mejor no hacer por ellos lo que pueden hacer por ellos mismos; quien sino en su casa se le enseñe a pedir perdón y dar las gracias.

Hay un olvido de referentes éticos en la sociedad. Basta ver cómo el ordenamiento jurídico, no sólo despenaliza, sino que insinúa como algo bueno y objeto de derecho aberraciones contra natura tales como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, etcétera. Ante este estado de cosas, ¿Qué asidero moral puede tener un adolescente para enfrentarse a los retos que le pone la vida justo a esa edad? ¿Cómo podrá superar las dificultades que se le ponga por delante?

Una educación escolar que, con muy honrosas excepciones, se olvida de ir más allá del discurso políticamente correcto (conciencia ecológica, ausencia de violencia, utilitarismo, etcétera) no se inculca el espíritu crítico ni la auténtica libertad, sólo lo que satisface gustos y las tendencias de moda, y ¡pobre quien vaya contra corriente! Y claro que también tiene que ver por mucho que se quiera negar, el abandono de la práctica religiosa que, además de ofrecer una visión trascendente de la vida, que para los humanos es muy importante, nos da una sólida base moral para afrontar los retos de la sociedad en que vivimos y participamos.

Las cosas no estaban nada bien moralmente hablando, en la sociedad roma antigua. Y el cristianismo logró humanizar y revertir esa situación, hoy estamos regresando a esas situaciones.

Todo esto coopera para crear en el adolescente una sensación de vacío existencial cuando se da cuenta que los objetivos que le presenta la sociedad no le llenan, no contribuyen ni mucho menos, a su ansia de vida plena, a sus objetivos de generosidad que a estas alturas de su vida ya aparecieron y son tan propias de la juventud.

Desgraciadamente los poderes públicos no están haciendo por resolver esta situación sino todo lo contrario está con el firme propósito de acabar con la familia, la autoridad de los padres y lograr que las personas se sientan cada vez más sin de dónde asirse y pertenecer y tener raíces.

En casa es donde tenemos que ponernos las pilas y defender la familia y estar porque no hay otra manera de enterarse lo que está sucediendo en la cabeza y el corazón de los hijos, en casa es donde deben aprender a tener en cuenta lo que sienten los demás, a ser fuertes y no dejarse avasallar por los malandros y sobre todo, no ser de esos que le hacen la vida difícil a otros por puro gusto y diversión porque esa es una de las principales causas de suicidio en los menores.

Se está viendo demasiada violencia en las escuelas, grita la falta de empatía y resiliencia, una, para ponerse en los zapatos de los demás y sentir lo que sienten; y otra importante, que es la capacidad de superar circunstancias traumáticas, las dos sirven para potenciar la felicidad y se aprenden en casa.